Von Jürgen Drüke

Paderborn/Dringenberg (WB). Zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das ist die Vorrunden­bilanz des Fußball-Bezirksligisten SV Dringenberg beim 31. Silvester-Cup in der Maspernhalle in Paderborn. Damit müssen die Burg­kicker als Dritter der Gruppe D bereits nach der Vorrunde die Segel streichen.

Ein Sieg im Letzten Gruppenspiel gegen Fortuna Schlangen hätte vor knapp 3000 Zuschauern sogar zum Einzug in die Zwischenrunde gereicht. Der SVD unterlag gegen den Paderborner A-Ligisten 1:2 und war raus mit Applaus. »Es war garantiert mehr drin. Am Ende sind wir insbesondere in der letzten Partie an der Abschlussschwäche gescheitert«, zog Trainer Sven Schmidt enttäuscht Bilanz. Gerne wären die Blau-Gelben am Finaltag (der Turniersieger stand gestern Abend bei Redaktionsschluss noch nicht fest) dabei gewesen.

In ihrer Auftaktpartie mussten sich die Dringenberger mit einem 2:2 gegen den FC Dahl/Dörenhagen begnügen. Hendrik van der Kamp hatte nach 180 Sekunden den Führungstreffer zum 1:0 erzielt. Die Dahler profitierten von einem Ballverlust der Dringenberger und glichen zum 1:1 aus. Wenig später war Patrick Stiewe zum 2:1 für die Burgkicker zur Stelle. Gute Möglichkeiten ließ die Mannschaft, die ­in der Bezirksliga auf Rang drei überwintert, liegen. Kurz vor Ende musste Dringenberg das 2:2 hinnehmen. Dabei war dem Ausgleich allerdings ein Foulspiel an SVD-Akteur Tobias Walzog vorausgegangen.

SVD unter Druck

Im zweiten Spiel stand Dringenberg unter Druck. Der SV Marienloh, welcher einige technisch versierte Fußballer und Hallenspezialisten in seinen Reihen hat, war ein alles andere als leichter Gegner. Es entwickelte sich eines der spektakulärsten Spiele beim 31. Silvester-Cup. Wieder startete Dringenberg wie die Feuerwehr: Florian Steinig legte das 1:0 vor. Danach waren die Marienloher an der Reihe und produzierten drei Treffer. Die SVD-Hauptdarsteller ließen sich durch den 1:3-Rückstand nicht beeindrucken. Christian Nölle zum 2:3 und Tobias Walzog zum 3:3 glichen aus. Kurz vor Ende jubelten die Marienloher über das 4:3. Wenige Sekunden vor der Schlusssirene nahm Florian Steinig Maß – 4:4 und Ende.

Chancen nicht genutzt

Die Dringenberger besaßen nun noch alle Möglichkeiten. Ein Sieg gegen Schlangen hätte gereicht. Die SVD-Akteure scheiterten zunächst immer wieder an den Reflexen und Paraden des Schlussmanns im Tor von Fortuna Schlangen. Hendrik van der Kamp stieß mit seinem Treffer das Tor zur Endrunde auf. Mit zwei Kontern drehte Schlangen das Spiel und jubelte über das 2:1 und als Gruppenzweiter hinter Marienloh über das Erreichen der Endrunde.