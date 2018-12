Von Fabian Scholz

Bad Driburg (WB). Beim 45. Iburgturnier wird klasse Tischtennis serviert. In der ­Königsklasse triumphiert Christian Reichelt vom TTS Detmold. Bei den Herren A jubelt mit Leon Geminger ein Lokalmatador vom TuS Bad Driburg über den ersten Platz im Doppel.

146 Aktive schlugen am ersten Tag in der Bad Driburger Großsporthalle auf. Bei den Jungen C holt sich Eduard Tonjan vom TuS Bad Driburg den Titel »Iburg-Turniersieger«. »Die Resonanz war gut. Das traf allerdings nicht auf die Jugendlichen zu, die hier alles andere als stark vertreten waren«, ­resümierte TuS-Abteilungsleiter Wilfried Schröder.

45. Iburg-Tischtennis-Turnier Fotostrecke

Foto: Jürgen Drüke

Herren A

Nach einem spannenden Endspiel setzte sich Christian Reichelt vom TTS Detmold mit 3:2-Sätzen gegen Jannik Xu vom TuS Celle durch. Reichelt hatte vorher Boris Sittig vom SV Menne mit 3:2-Sätzen besiegt und aller Hoffnungen auf den großen Coup beraubt. Jannik Xu besiegelte im Halbfinale das Aus von Till Hübner vom SV Bergheim. Die Tischtennis­cracks aus dem Kreis Höxter hatten mit dem Halbfinaleinzug schon sehr viel erreicht. Dafür schaffte im Doppel ein Lokalmatador den Sprung auf das oberste Siegerpodest und jubelte über Rang eins: Leon Geminger, der für den TuS Bad Driburg spielt, setzte sich mit Einzelfinalist Jannik Xu gegen Christian Reichelt vom TTS Detmold und Chris Padubrin vom LTV Lippstadt 3:1 durch.

Herren C

Jürgen Bandel vom TuS Bad Driburg zog in einem packenden Finale gegen Bernd Krähe vom TTV Horn-Bad Meinberg mit 1:3-Sätzen den Kürzeren. Der Bad Driburger Kevin Kösling schaffte zudem den Sprung ins Halbfinale und war knapp mit 2:3-Sätzen gegen den späteren Sieger Bernd Krähe unterlegen. Im Doppel waren Jürgen Bandel und Kevin Kösling hingegen nicht zu stoppen. Das Duo besiegte im Finale Bernd Krähe und Heinz-Uwe Krause vom TTV Horn-Bad Meinberg mit 3:2-Sätzen. Großer Jubel, Freude und Emotionen auf ganzer Ebene waren bei den Kurstädtern angesagt.

Herren E

Felix Buchheister agierte meisterlich. Erst im Endspiel fand der Höxteraner seinen Bezwinger und unterlag gegen Christian Bittner vom VfB Fichte Bielefeld 1:3. Zuvor hatte dich Buchheister mit 12:3-Sätzen durch die K.o.-Phase gespielt. Im Doppel setzten sich Horst Hildebrandt vom ESV Rot-Weiß Göttingen und Eric Delpho vom SC Söhre im Finale mit 3:0-Sätzen gegen das Duo Daniel Pörtner vom TTC Pelkum und Idris Seckin vom SV Ubbedissen durch. Die Bad Driburger Fabio Zelici und Michel Miller hatten immerhin das Halbfinale geschafft.

Herren G

Michael Ulbrich vom TTC BW Datteln beherrschte Johan Yorek Petri vom SC GW Paderborn im Endspiel deutlich und gewann 3:0. Bester Akteur aus dem Kreis Höxter war Franka Holzinger, die im Halbfinale mit 0:3-Sätzen gegen Petri verlor. Aus dem Kreis Höxter hatte sich lediglich Holzinger für die K.o.-Runde qualifiziert. Im Doppel behaupteten sich Einzelsieger Michael Ulbrich vom TTC BW Datteln und Hermann Roth vom TuS Senne gegen Arnd Nobbe vom TTSG Löhne-Schweicheln und Emanuelle Solfato vom SV GW Lütgeneder im Finale mit 3:0-Sätzen.

Mädchen A

Alexandra Eirich vom TuS Bad Driburg spielte top auf. Erst im Finale musste sie sich 2:3 gegen Shirin Hoßfeld vom TTC Elgershausen geschlagen geben. Im kleinen Finale setzte sich Lisa Ertner vom TuS Bad Driburg mit 3:0-Sätzen gegen ihre Vereinskollegin Esther Holtgrewe durch. Im Doppel holten sich die Geschwister Shirin und Shalisar Hoßfeld vom TTC Elgershausen den Sieg. Platz zwei ging an Melanie Schinköthe (TTC Elgershausen) und Lisa Ertner vom TuS Bad Driburg. Dritte wurden die Driburgerinnen Alexandra Eirich und Esther Holtgrewe.

Jungen A

Fynn Bünte jubelte über Platz eins. Der Youngster des TTV Lage triumphierte im packenden Finale mit 3:2-Sätzen gegen Felix Schäfer vom TTV Höxter. Schäfer führte bereits 2:0, ehe Bünte ausglich und sich letztlich den Sieg erkämpfte. »Vor dem Start hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich soweit kommen würde. Irgendwie war ich ziemlich müde. Deshalb ist der zweite Rang gut«, stellte Felix Schäfer heraus. Platz drei ­sicherte sich Tom Küllmer vom GSV Eintracht Baunatal. Im Doppel triumphierten Fynn Bünte und Ole Hettig vom TTV Lage. Das Duo setzte sich im Finale mit 3:0-Sätzen gegen Niklas Stolk vom SV Emmerke und Tom Küllmer vom GSV Eintracht Baunatal durch. Platz drei holten sich David Liebrecht und Felix Schäfer vom TTV Höxter gegen die Driburger Philipp Lammert und David Tonjan.

Jungen C

Der Bad Driburger Eduard Tonjan dominierte und siegte. Ganze zwei Satzverluste erlaubte sich der Youngster in vier K.o.-Spielen. Im Finale war Tonjan 3:0 gegen Joshua Rothe vom TV Werther siegreich. »Es ist perfekt gelaufen«, sagte der Youngster. Über Rang drei freute sich Nils Kämpfer vom TTV Salzkotten. Im Doppel setzten sich die Salzkottener Nils Kämpfer und Fabian Koch 3:2 gegen Joshua Rothe vom TV Werther und Maris Bunse vom SV Teutonia Ossendorf durch. Das Spiel um Platz drei verlor das Duo Tarik Özdemir vom TTV Höxter und Ben Scheuffele vom TuS Bad Driburg gegen Tom Balsfrenser und Felix Langaki vom TV Einigkeit Langenberg. Spannung war bei den Jungen C Trumpf.