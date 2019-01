Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Tischtennis-Bundesligist TuS Bad Driburg ist mit einem Remis in Langstadt in die Rückrunde gestartet. Am Samstagnachmittag holte sich der Tabellenzweite beim starken Aufsteiger nach fast vier Stunden Spielzeit ein 5:5.

»Das war ein Krimi hoch zehn«, meinte TuS-Manager Franz-Josef Lingens unmittelbar nach Spielende vor 320 Fans in Hessen. Aufsteiger Langstadt bot zur Überraschung der Driburger beide Topspielerinnen auf, trat also mit Deutschlands Nummer eins, Petrissa Solja, und der Taiwanesin Hsien-Tzu Cheng an. Die Asiatin hatte Lingens im Vorfeld nicht auf der Rechnung gehabt. »Das machte die Aufgabe für uns noch ein Stück schwerer. Ein Riesen-Kompliment an mein Team. Das war klasse«, schwärmte Lingens.

Alle fünf Punkte gingen auf das Konto des unteren Paarkreuzes. Nadine Bollmeier und Sophia Klee gewannen zum Auftakt ihr Doppel und holten anschließend jeweils zwei Einzelpunkte. »Das war der Schlüssel. Beide haben Nervenstärke bewiesen«, so Lingens.

Im oberen Paarkreuz erwies sich Langstadts Petrissa Solja als eine ganze Klasse stärker und holte souverän beide Zähler. Gegen die Taiwanesin waren die Driburgerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte nah an der Überraschung, mussten sich aber beide in fünf Sätzen geschlagen geben.

Schon an diesem Sonntag geht es für den TuS weiter. In eigener Halle empfängt Driburg um 14 Uhr den SV Böblingen.

Die TuS-Statistik

TSV Langstadt - TuS Bad Driburg 5:5 Hsien-Tzu Cheng/Petrissa Solja - Britt Eerland/Sarah DeNutte 3:0, Anne Bundesmann/Alena Lemmer - Nadine Bollmeier/Sophia Klee 1:3, Solja - DeNutte 3:1, Cheng - Eerland 3:2, Lemmer - Klee 1:3, Bundesmann - Bollmeier 0:3, Solja - Eerland 3:0, Cheng - DeNutte 3:2, Lemmer - Bollmeier 2:3, Bundesmann - Klee 0:3