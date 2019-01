Von Felix Senftleben

Bad Driburg (WB). Fünf Punkte vom zweiten Platz entfernt. Der TuS Bad Driburg hat sich in der Fußball-A-Liga nach verhaltenem Start in Position gebracht. Der Aufstieg ist drin.

Den zweiten Rang haben die Blau-Gelben, die im letzten Drittel der ersten Saisonhälfte immer mehr aufdrehten und sogar Spitzenreiter SpVg. Brakel II die erste Niederlage beibrachten, im Visier. Die Vizeposition im Kreisoberhaus würde am Ende zwei Relegationsspiele um den Sprung in die Bezirksliga gegen den Zweiten der A-Liga Paderborn ermöglichen.

»Die Entwicklung und der Aufbau stehen im Vordergrund«, betont indes Trainer Dennis ­Hustadt. Die Perspektiven sind gut, denn die Mischung zwischen Talenten und erfahrenen Spielern passt. Saisonziel war ein einstelliger Platz. Der TuS ist aktuell Vierter.

Letzte Niederlage am 30. September

Rückblick: Am Sonntag, 7. Oktober, waren sie ziemlich geknickt, denn das 1:1 beim Kellerkind FC Westheim/Oesdorf war ein Rückschritt. Die Mannschaft stand mit 17 Zählern aus elf Spielen auf Rang sieben. In den sechs weiteren Partien folgten vier Siege und zwei Unentschieden. Das Team ist im Fluss. Die letzte Niederlage datiert vom 30. September: 0:3 hieß es gegen den TuS Vinsebeck. Hu­stadt, der unter anderem beim SC Paderborn 07 in der ­Oberliga gespielt hat, gibt die Vorgabe für die zweite Saisonhälfte vor: »Eine gute Rückrunde soll eine gute Spielzeit 2019/20 einläuten. Spätestens in der nächsten Serie soll der Aufstieg gelingen.« Wenngleich der Coach anfügt: »Sollten wir es heuer bereits schaffen, würden wir das Bezirksliga-Ticket nicht ausschlagen.« Ein weiteres Jahr ­A-Liga sei für die Entwicklung der Mannschaft sinnvoll. Hustadt weiß wovon er spricht, den FC BW Weser hat er vor einigen Jahren von der A-Liga in die Bezirksliga geführt und das Team hier zum Spitzenteam geformt. Der TuS Bad Driburg gibt sich Zeit.

Starke Defensive

Die starke Defensivabteilung ist das TuS-Markenzechen. Erst 15 Gegentore bedeuten den besten Wert der Liga. Torhüter-Talent Denis Kisselev, der in der abgelaufenen Spielzeit noch im A-Junioren-Landesligateam der SpVg, Brakel der Garant für wenig Gegentore war, ist seit 527 Minuten ohne Gegentreffer. Dank eines Doppelpacks von Maximilian Reineke holte sich das Team Anfang November mit einem 2:0-Sieg den Dreier beim Spitzenreiter SpVg. Brakel II. Driburg brachte den Nethestädtern die erste Niederlage bei.

Kohls verstärkt Team

In der Winterpause gibt es einen Neuzugang: Mateusz Kohls wechselt vom TuS Vinsebeck ins Iburgstadion. Der Neue ist Mittelfeldspieler und soll das TuS-Spiel noch variabler machen. Mit 32 erzielten Toren kann der TuS in Sachen Torausbeute nur einen Mittelfeldwert vorweisen. Leitwolf Giovanni Carmisciano und Stürmer Maximilian Reineke haben jeweils neun Treffer auf ihrem Konto. Das Duo führt die interne Torschützenliste an.

Auf die Verbesserung ihrer Offensivqualitäten werden sie ab Dienstag, 29. Januar, hintrainieren. Hustadt (40) wird mit seinem Team sechs Testspiele absolvieren und betont: »Spiele bringen uns weiter als Trainingseinheiten. Bis zum Start wollen wir topfit und spielerisch auf der Höhe sein.« Sonntag, 10. März, startet der TuS Bad Driburg beim Tabellenvorletzten SSV Würgassen. Testspielgegner sind bis dahin unter anderem Landesligist SpVg. Brakel, der Paderborner Kreisligist TSV Wewer, der Holzmindener Kreisligist FC Boffzen, der FC BW Weser, das Bezirksliga-Topteam SCV Neuenbeken sowie B-Ligist TuS Lüchtringen. Am 10. März will der TuS Bad Driburg beim Vorletzten den ersten Dreier im neuen Jahr einfahren.

Beim einstigen Landesligisten befindet sich der Fußball wieder im Aufwind.