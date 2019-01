Shan Xiaona ist gern gesehener Stammgast in Bad Driburg. Die Penholderspielerin hat in ihrer umfangreichen Medaillensammlung Olympia-Silber von Rio (Teamwettbewerb), ist dreifache Mannschaftseuropameisterin und Garant für starken Sport. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Doch so eng die beiden Mannschaften in der Tabelle auch zusammen liegen mögen, so unterschiedlich dürften die Voraussetzungen in diesem Spitzenspiel sein. Für den TuS Bad Driburg ist der zweite Tabellenplatz eine große Überraschung und schöne Momentaufnahme. Berlin dagegen erhebt mit seinem Star-Ensemble den Anspruch auf Platz eins!

»Wir werden uns nach Kräften wehren und es wird mit Sicherheit ein hochklassiges Spiel. Für einen Sieg werden wir aber kaum in Frage kommen«, rückt Franz-Josef Lingens die Verhältnisse zurecht und hofft, dass der TTC Berlin nicht ausgerechnet gegen Driburg mit allen vier Top-Akteurinnen antreten wird.

Ausnahmespielerin Xiaona

Spitzenspielerin ist die deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona, die zwar im vergangenen Sommer Töchterchen Mia geboren hat, aber sehr schnell wieder ihre alte Topform erreicht hat. An Position zwei spielt Ungarns mehrfache Europameisterin Gina Pota, die seit zwölf Jahren beim Hauptstadtclub eine der Leistungsträgerinnen ist. Dahinter folgt die Ex-Driburgerin Nina Mittelham, amtierende Doppel-Europameisterin. »Nina hat in der Hinrunde auch oft im oberen Paarkreuz gespielt. Ich gehe aber davon aus, dass sie gegen uns unten spielen wird«, blickt Franz-Josef Lingens voraus. Sie müsste dann in Driburg gegen Spielertrainerin Nadine Bollmeier und Youngster Sophia Klee an den Tisch. An Position vier des Favoriten schlägt die Schwedin Matilda Ekholm, 2016 Vize-Europameisterin im Mixed, auf. Drei der vier Berlinerinnen haben sich für das Ranglistenturnier der besten 16 Europäerinnen in der Folgewoche in der Schweiz qualifiziert. Zum Vergleich: Vom TuS Bad Driburg ist nur Britt Eerland dabei. Sie unterbricht ihre Vorbereitungen auf das Turnier für das Bundesliga-Topspiel. »Wir hatten es eignetlich anders geplant, unseren Lehrgang in den Niederlanden aber dem neuen Bundesligatermin angepasst«, sagt Eerland. Ursprünglich sollte das Topspiel vor einer Woche stattfinden, musste wegen der Ungarn-Open aber verlegt werden.

Eerland punktete doppelt

In der Hinrunde hat Britt Eerland im Spiel gegen Berlin überraschend doppelt gepunktet, am Ende sprang ein 5:5-Unentschieden heraus. Damals traten die Hauptstädter aber auch nicht in Bestbesetzung an, da Shan noch in der Babypause weilte.

»Das wird absoluter Topsport in unserer kleinen Halle. Ich setze auf ein volles Haus«, baut Franz-Josef Lingens auf die Unterstützung der Fans.

Berlin steht übrigens ein besonders hartes Wochenende bevor. An diesem Freitag muss der mehrfache Meister noch in Tschechien zum Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League gegen Hodonin antreten. Vielleicht ein kleiner Vorteil für die Driburgerinnen, die sich in Ruhe auf das Topspiel vorbereiten können.

Das letzte Duell gegen Berlin liegt übrigens noch nicht lange zurück. Am ersten Januarwochenende trafen beide Teams im Pokalhalbfiale aufeinander. Da rückte Berlin das Remis aus dem Hinspiel zurecht und zog mit einem klaren 3:0 ins Endspiel ein.

Zuschauer-Info: Das Topspiel beginnt an desem Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle der Grundschule, Jahnstraße. Einen Liveticker gibt es wie immer auf www.tischtennis.de