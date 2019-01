Neuenheerse (WB/üke). Bei den Volleyball-Bezirksmeisterschaften in Detmold belegten die Mädchen der Volleyball-AG des Gymnasiums St. Kaspar Neuenheerse den dritten Platz.

In der Wettkampfklasse zwei warteten die Volleyballerinnen von St. Kaspar mit starken Auftritten auf. Wolfgang Panzer, Sportlehrer aus Neuenheerse, war voll des Lobes: »Der Kampfgeist und die Geschlossenheit des Teams haben beeindruckt. In schwierigen Spielsituationen haben die Mädchen exakt richtig reagiert.« Der dritte Rang der acht Schülerinnen der Jahrgangsstufen acht bis zehn mache stolz. Der Kreismeister St. Kaspar Neuenheerse zeigte sich gegen fünf weitere Kreismeister sowie den Meister der Stadt Bielefeld topfit.

Kampflos zum Sieg

Ausgetragen wurde der Wettbewerb in zwei Gruppen, wobei das Team von St. Kaspar gegen das Reismann-Gymnasium aus Paderborn und das Max-Planck-Gymnasium aus Bielefeld antrat. Nach einer deutlichen Niederlage gegen die Paderbornerinnen in zwei Sätzen besiegten die Neuenheerserinnen das Team aus Bielefeld ebenfalls in zwei Sätzen und qualifizierten sich für das Spiel um Platz drei.

Das kleine Finale gewannen die Schülerinnen von St. Kaspar anschließend aufgrund der Verletzung einer Spielerin des gegnerischen Teams vom Besselgymnasium Minden kampflos. St Kaspar war verdienter Dritter.