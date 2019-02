Von Sylvia Rasche

Heidrun Holzinger, die für den TC BW Bad Driburg an den Start geht, in der Winterrunde aber als Gastspielerin beim TC Salzkotten in der OWL-Liga der Damen 30 aufschlägt, hatte in der Gruppenphase keine Probleme. Das erste Match gewann sie deutlich und auch im zweiten Spiel, in dem es um den Finaleinzug ging, ließ sie nichts anbrennen. »Es lief rund«, beschrieb die Bad Driburgerin ihren 6:1/6:1-Erfolg gegen die Bielefelderin Barbara Rödding.

Mit dem Einzug ins Endspiel hatte Heidrun Holzinger ihre Setzposition bestätigt und musste nun gegen die Favoritin, Christiane Korn aus Geseke, antreten, die drei Leistungsklassen höher eingestuft ist. Holzinger legte los wie die Feuerwehr, führte schnell mit 4:0, doch Korn wehrte sich. »Sie ist dann immer besser ins Spiel gekommen und hat die Rückhand gut durchgezogen«, berichtete die Driburgerin. Drei Spiele in Folge holte die Favoritin zum 4:3 für Holzinger. »Dann wurde die Partie immer enger. Beim Stand von 5:4 für mich konnte ich den ersten Satz glücklicherweise gewinnen und habe dann befreiter aufgespielt.« Im zweiten Satz führte sie erneut 4:0 – ließ sich den Titel dann nicht mehr nehmen und gewann auch die beiden folgenden Spiele zum 6:0. »Es war ein schönes Match. Das hat richtig Spaß gemacht«, freute sich Heidrun Holzinger, die zum ersten Mal im Einzel Bezirksmeisterin geworden ist.

Nicht ganz gereicht hat es für den Warburger Fritz Ludwig in der Herren 30-Klasse. Er hatte sich (wie berichtet) überraschend für das Endspiel qualifizierte, indem er beide Gruppenspiele für sich entschieden und dabei auch einen höher eingestuften Kontrahenten besiegt hatte.

Im Finale traf er auf Turnierfavorit Tim Buschmann aus Sennelager, der mit Leistungsklasse vier deutlich höher eingestuft ist als der Warburger (LK acht). Ludwig hielt trotzdem gut mit, musste sich letztlich aber 4:6/3:6 geschlagen geben und wurde so Vize-Bezirksmeister.