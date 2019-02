Bad Driburg (WB). Bei internationalen und nationalen Turnieren warten drei Spielerinnen des Tischtennis-Bundesligisten TuS Bad Driburg mit guten Leistungen auf. Nachwuchstalent Sophia Klee, Sarah de Nutte und Britt Eerland sind in guter Form.

Die 15-jährige Sophia Klee wurde Zweite beim Top-12-Bundesranglistenfinale in Lehrte bei Hannover. Die talentierte Akteurin wiederholte damit ihr Vorjahresergebnis. Dabei verpasste Klee den ersten Platz nur hauchdünn. In elf Partien ließ sie nur eine einzige Niederlage zu und war damit punktgleich mit ihrer Doppelpartnerin Anastasia Bondareva vom TV Busenbach. Das bessere Ballverhältnis gab letztlich den Ausschlag über Platz eins und zwei.

Klee, die von ihrem Heimtrainer Patrick Ruhland betreut wurde, hatte nach dem ersten Tag und sieben Spielen sogar Platz eins inne. Lediglich gegen Franziska Schreiner vom TV Busenbach zog das TuS-Talent trotz eines 2:0-Satzvorsprungs den Kürzeren. In der ersten Partie bezwang Klee, die in der Nähe von Kassel wohnt, die spätere Siegerin Bondareva nach einem dramatischen Match 3:2. In den weiteren sechs Duellen agierte Klee überlegen und war jeweils die souveräne Siegerin.

Dramatik pur

Die Entscheidung über Rang eins oder zwei sollte am zweiten Tag in den letzten Spiel fallen: Klee hatte bereits den dritten Platz sicher, als sie gegen die Fünfte Wenna Tu antrat. Parallel spielten die beiden Erstplatzierten Franziska Schreiner (17 Jahre) und Anastasia Bondareva (16 Jahre) gegeneinander. Bondareva setzte sich gegen ihre Mannschaftskollegin Schreiner 3:1 durch. Das gleiche Ergebnis verbuchte Klee gegen Wenna Tu. Bondareva wurde damit knapp vor Klee Meisterin des Top-12-Bundesranglistenfinales. Hätte, wie noch im Vorjahr, der direkte Vergleich gezählt, wäre das TuS-Talent Erste geworden. Platz zwei ist trotzdem klasse.

Drei Titel für DeNutte

Sarah DeNutte holte sich bei den luxemburgischen Landesmeisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed jeweils den Meistertitel. ­Dabei schaffte die Topakteurin des TuS Bad Driburg den Titel im Einzel ohne Satzverlust. Im Doppel war sie mit Tessy Gonderinger und im Mixed mit Luka Mladenovic erfolgreich.

Britt Eerland, Niederländerin in Reihen des TuS, schaffte bei den Portugal Open in Lissabon zwar keine vordere Platzierungen, dennoch wartete sie gegen starke Konkurrentinnen mit guten Leistungen auf. Im Einzel gewann sie nach Dramatik pur gegen die Serbin Andrea Todorovic 4:3. Gegen die 15-jährige Nummer eins der Jugend-Weltrangliste, die Chinesin Man Kuai, unterlag Eerland nach toller Gegenwehr 2:4 und ließ ihre Klasse aufblitzen.