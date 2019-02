Von Sylvia Rasche

Bad Driburg. Tischtennis-Bundesligist TuS Bad Driburg möchte sich das Viertelfinale der Play-off-Runde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft am liebsten sparen und direkt ins Halbfinale einziehen. Dazu müssen die Badestädter die Punkterunde als Tabellenzweiter abschließen – und dafür an diesem Sonntag in eigener Halle gegen Busenbach gewinnen.

Drei Etappen stehen bis zum regulären letzten Spieltag noch auf dem Programm. Angstgegner Busenbach an diesem Sonntag sowie im März die beiden direkten Konkurrenten um Platz zwei, die DJK Kolbermoor und die TTG Bingen. »Das wird eine ganze enge Kiste«, weiß TuS-Manager Franz-Josef Lingens. Er bezieht sich damit sowohl auf das Heimspiel am Sonntag gegen Busenbach als auch auf den Kampf um Platz zwei.

Gegen den Tabellensiebten Busenbach liegt der letzte Driburger Sieg inzwischen fast drei Jahre zurück und datiert aus dem Mai 2016. »Diese Negativserie wollen wir jetzt endlich mal beenden. Wir waren schon ein paarmal knapp dran, mehr als ein Unentschieden ist es aber nie geworden«, sagt Franz-Josef Lingens.

Dabei setzt der Manager große Hoffnungen in sein oberes Paarkreuz, das den Grundstein zum Sieg legen soll. »Da müssten wir mittlerweile im Vorteil sein«, meint der Manager. Busenbach bietet die beiden routinierten ehemaligen deutschen Nationalspielerinnen Tanja Krämer und Jessica Göbel, amtierende Deutsche Vizemeisterinnen im Damen-Doppel, auf. Driburg stellt wie immer die Niederländerin Britt Eerland sowie die Luxemburgerin Sarah DeNutte dagegen. DeNutte hat am vergangenen Wochenende in ihrer Heimat groß aufgetrumpft und sich im Einzel, Doppel und Mixed gleich alle drei nationalen Titel gesichert (wir berichteten gestern). Im Einzel ist sie damit nun siebenfache Landesmeisterin! »Sarah und Britt sind gut drauf. Beide haben auch im Hinspiel alle vier Einzel gewonnen«, betont Lingens. Allerdings hat das Duo noch eine Rechnung im Doppel offen. Dort mussten sie sich in Busenbach in der Verlängerung des fünften Satzes geschlagen geben.

Im unteren Paarkreuz kommt es in diesem Bundesligaduell zu einer interessanten Konstellation. Hier schlagen alle drei Medaillengewinnerinnen des U18-Bundesranglistenfinals der Vorwoche auf. Driburgs Sophia Klee belegte in Lehrte Platz zwei, eingerahmt von den beiden Busenbacherinnen Anastasia Bondareva (Gold) und Franziska Schreiner (Bronze). Da dürfen sich die Zuschauer in der Grundschulhalle auf Offensiv-Tischtennis auf höchstem Niveau freuen. »Das werden ausgeglichene Duelle«, hebt Lingens hervor. Sophia Klee ist diese Woche mit der deutschen Nationalmannschaft noch in Schweden beim ITTF-Junior-Circuit im Einsatz. Nach vier deutlichen Einzelsiegen kam für sie dort am Donnerstag das Aus im Achtelfinale gegen die Japanerin Miwa Harimoto. Am Samstag reist Klee mit dem Nationalteam zurück nach Deutschland.

Leichte Vorteile erhofft sich Franz-Josef Lingens im unteren Paarkreuz durch die Routine von Nadine Bollmeier im Duell mit Busenbachs Nachwuchs-Assen.

»Wir wollen gewinnen. Das wird aber schwer genug«, fasst Lingens zusammen. Mit einem Sieg könnte Driburg Boden gutmachen, zumal zeitgleich der Tabellendritte Kolbermoor Spitzenreiter Berlin empfängt und dort trotz des Pokalsieges Anfang Januar nicht unbedingt als Favorit gilt. »Es bleibt bis zum Schluss ganz eng«, setzt Driburgs Manager auf den Spannungsfaktor. Die Zuschauer dürfte das freuen.

Zuschauer-Info: Das Heimspiel beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Grundschulhalle, Jahnstraße.