»Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Yuki überzeugen und gewinnen könnten. Sie ist eine Verstärkung und wird bei uns definitiv ihre Spiele bekommen«, sagte TuS-Manager Franz-Josef Lingens gestern Abend gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. Leistungsmäßig ist Tsutsui, die in Frankfurt geboren wurde und japanische Wurzeln hat, mit dem Bad Driburger Top-Talent Sophia Klee auf einem Niveau. Beim ITTF-Junior-Cup schlugen in der vergangenen Woche die größten Talente auf: Während Klee im Achtelfinale (wir berichteten in unserer Ausgabe am Donnerstag, 23. Februar) ausschied, schaffte es Tsutsui sogar bis ins Viertelfinale.

Top in Neckarsulm

Aktuell spielt das Talent für den Zweitligisten NSU Neckarsulm. Sie gehört dem Nachwuchskader des DTTB und dem Juniorinnen-Nationalteam an. In der ITTF-Weltrangliste belegt Tsutsui den 339. Platz. Erst seit Saisonbeginn schlägt Tsutsui für Neckarsulm auf. »Es freut mich, dass Yuki in der kommenden Saison zu unserem Team gehört und ich sie betreuen darf«, weiß TuS-Spielertrainerin Nadine Bollmeier um die Qualitäten des Neuzugangs. »Wir brauchten eine fünfte Spielerin, denn für Sarah DeNutte und Britt Eerland steht mit Beginn der kommenden Saison eine wesentliche Belastung im Hinblick auf die Olympischen Spiele an«, sagte Bollmeier. Der TuS setzt damit seinen Weg konsequent fort und holt eine weitere begabte deutsche Akteurin. Aktuell ist der TuS Bad Driburg hinter dem TTC Berlin die Nummer zwei Deutschlands.