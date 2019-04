Dringenberg (WB). Die Burgküken sind Bezirksligameister. Die U16-Volleyballerinnen des SV Dringenberg haben mit zwei Siegen am letzten Spieltag gegen den VfR Schloss Holte (2:0/25:10,25:15) und TV Büren (2:0/25:11, 25:19) die entscheidenden Erfolge eingefahren, um den ersten Tabellenplatz in der Bezirksliga Staffel 15 zu verteidigen und somit die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

Trainerin Viktoria Beller und ihre jungen Spielerinnen haben dabei Teams wie VoR Paderborn, Bad Lippspringe oder Grün-Weiß Paderborn hinter gelassen.

Damit gibt es für das Team, das das einzige Jugendteam im Volleyballkreis Höxter ist, in dieser Serie gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn gleichzeitig starten die Mädchen auch als dritte Mannschaft in der Damen-Kreisliga. Dort wurde der Nachwuchs Vizemeister hinter dem SV BW Sande und sicherte sich damit den Aufstieg in die Bezirksklasse. »Alle Spielerinnen haben sich in dieser Saison enorm entwickelt und gerade in engen Partien immer Nervenstärke bewiesen. Von daher ist der Erfolg ein verdienter Lohn«, freut sich Trainerin Viktoria Beller mit ihren jungen Volleyballerinnen.