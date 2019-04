Von Jürgen Drüke

»Wir wollten Verständnis für ­einander gewinnen und gemeinsam für den Fußball im Kreis Höxter stehen«, sagt Jessica Hildebrandt aus dem Kreisschiedsrichter-Ausschuss. 21 Vereine und über 30 Teilnehmer schauen nach vorne. »Wir haben bereits etwas erreicht. Vor allem sind die Ziele klar formuliert. Wir haben einen guten Kurs«, betont Hildebrandt.

Mit den Vereinen

»Wir wollen das Schiedsrichterwesen im Kreis Höxter gemeinsam mit den Vereinen stärken. Es sind Schritte nach vorne gemacht worden«, zieht die Frau aus dem Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss nach zweieinhalb Stunden das erfreuliche Fazit. Die Ziele werden zu Beginn auf den roten Kärtchen mit Schlagwörtern formuliert: »Schiedsrichter-Gewinnung«, »Schiedsrichter-Rückgewinnung«, »Zusammenarbeit mit den Vereinen«, »Schiedsrichter-Weiterbildung«, »Schiedsrichter-Förderung«, »Öffentlichkeitsarbeit« und »Persönliches« stehen im Raum. Es wird rege diskutiert. Konzepte werden erarbeitet. »Wir werden ehemalige Unparteiische ansprechen. Schiedsrichter haben aus den unterschiedlichsten Gründen aufgehört. ­Inzwischen tragen sich einige mit Comeback-Gedanken. Wir wollen den Anstoß geben«, sagt die blonde Frau, die durch den Workshop führt. Es gelte zudem, junge Menschen für das Schiedsrichterwesen zu begeistern. »Das gelingt nur mit den Vereinen. Wir Schiedsrichter wollen als Menschen und nicht als Herrgötter wahrgenommen werden.« Die Workshop-Teilnehmer applaudieren bei dieser Aussage von Jessica Hildebrandt.

Offener Austausch

Der offene Austausch mit den Vereinen, Vorsitzenden und Trainern sei generell wichtig. »Nur gemeinsam sind wir stark. Die Fußballer und Zuschauer sollen profitieren. Gemeinsam stehen wir für den Fußball im Kreis Höxter«, stellt Hildebrandt fest. Der Dialog sei wichtig – immer und immer wieder ins Gespräch kommen.

»Fehler sind menschlich. Wir wollen sie möglichst gering halten. Niemand gibt einen Foulelfmeter, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass es einer ist. Sportliche Fairness soll über allem stehen.«

Jessica Hildebrandt ist übrigens am Freitagabend auf dem Kreistag in Bonenburg zur Vorsitzenden des Kreis-Schiedsrichterausschusses gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Marcel Rehermann an. Großer Applaus brandete auf, als das Ergebnis für die neue Chefin feststand (einen ausführlicher Bericht über den FLVW-Kreistag lesen Sie in der WESTFALEN-BLATT-Ausgabe Höxter/Warburg am Montag, 29. April). Erstmals steht in der Geschichte der ehemaligen Fußballkreise Höxter und Warburg und des jetzigen gemeinsamen Kreises Höxter/Warburg eine Frau an der Spitze der Schiedsrichtervereinigung.

Schiri-Team steht

Ihr Team stellte Hildebrandt bereits während des Workshops in Bad Driburg vor. Zum Lehrstab des Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses gehören Ansgar Eickmeier, Werner Grote, Matthias Rüther-Kaczmarek, Daniel Schinoswski und Matthias Bode. Neuer Ansetzer ist Uwe Mühlbauer. Marcel Oehlert ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

»Wir sind ein schlagkräftiges Team. Wir Schiedsrichter wollen positiv rüberkommen. Daran arbeiten wir«, so Hildebrandt.