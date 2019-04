Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das ist eine hohe Hürde für den Gastgeber: Der Deutsche Meister und Pokalsieger DJK Kolbermoor präsentiert sich an diesem Dienstag zum Play-off-Halbfinale beim TuS Bad Driburg. Die Badestädter stehen zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder in der Vorschlussrunde und sind der klare Außenseiter.

»Wir freuen uns trotzdem auf dieses Match und werden versuchen, es so spannend wie möglich zu halten und unsere Gäste ordentlich zu ärgern«, betont TuS-Manager Franz-Josef Lingens.

In der Bundesliga-Punkterunde haben sich beide Teams zwei packende Duelle auf Augenhöhe geliefert. Das Hinspiel in Kolbermoor gewann Driburg mit 6:4, das Rückspiel die DJK mit dem gleichen knappen Resultat. Doch im Gegensatz zum TuS haben die Bayern noch ein Ass im Ärmel. Die ehemalige Europameisterin Liu Jia aus Österreich steht als Spitzenspielerin auf dem Kolbermoorer Meldezettel und darf daher in den Play-offs mitwirken, obwohl sie kein einziges Bundesligaspiel in dieser Saison bestritten hat. »Das ist meines Erachtens nicht in Ordnung, entspricht aber leider den Regeln«, moniert Franz-Josef Lingens. Die Linzerin hatte schon in der Vorsaison in den Play-offs mitgewirkt und war einer der Garanten des Titelgewinns.

Mit ihr und der deutschen Nationalspielerin Kristin Lang im Spitzenpaarkreuz sowie Nationalspielerin Sabine Winter und den beiden Ex-Driburgerinnen Svetlana Ganina und Katharina Michajlova ist die DJK Kolbermoor eine Macht. »Für uns wird es ganz schwer. Allerdings werden wir dennoch sehr spannende Partien zu sehen bekommen«, verspricht Franz-Josef Lingens.

Im Spitzenpaarkreuz fordern die Driburgerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte nach ihren überzeugenden Auftritten bei der Weltmeisterschaft in Budapest in der vergangenen Woche die beiden Topspielerinnen heraus. Eerland hat gegen Lang in der Hinrunde sogar erstmals in ihrer Laufbahn gewonnen.

Im unteren Paarkreuz sind wie immer Nadine Bollmeier und Sophia Klee, die sich am Sonntag zum dritten Mal in Folge (!) den Einzeltiel der Deutschen Jugendmeisterschaften gesichert hat, an Bord. Sie bekommen es mit Sabine Winter, die die gesamte Saison über im oberern Paarkreuz agiert hat, und Abwehrspielerin Svetlana Ganina zu tun. »Davon gehe ich zumindest aus. Wenn Liu Jia mitspielt, kommt Katharina Michajlova nur im Doppel zum Einsatz«, weiß Franz-Josef Lingens aus der Vorsaison.

»Wir freuen uns auf die Partie. Ein Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft ist immer etwas besonderes, auch wenn wir nur der Außenseiter sind«, sagt Lingens. Und auch ein Blick in die Vereinsgeschichte macht Mut: Vor 19 Jahren waren die Driburgerinnen im Halbfinale gegen das damalige Team Galaxis Lübeck, ein Jahr zuvor noch Europapokalsieger der Landesmeister, ebenfalls der Underdog – und schafften die Überraschung...

Wie damals rechnen die Verantwortlichen mit zahlreichen Zuschauern. »Es wird rappelvoll. Wir bieten wieder eine dritte Stuhlreihe und damit mehr Sitzplätze als in normalen Bundesligaspielen an«, kündigt Franz-Josef Lingens an. Er rät den Zuschauern, frühzeitig in die Halle zu kommen.

Zuschauer-Info: Das Halbfinale beginnt an diesem Dienstag um 19 Uhr in der Grundschulturnhalle. Das Rückspiel findet am Freitag in Kolbermoor statt. Sollte ein drittes Spiel nötig werden, bleibt der TuS vor Ort. Die Partie würde dann am Sonntag ausgetragen.