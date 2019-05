Britt Eerland reißt jubelnd die Arme in die Höhe: Die Bad Driburgerin hat Ex-Europameisterin Liu Jia in fünf engen Sätzen besiegt. In der Endabrechnung erwies sich Favorit Kolbermoor aber als zu stark. Driburg unterlag 2:6. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Tischtennis-Bundesligist TuS Bad Driburg hat das Halbfinal-Hinspiel der Play-off-Runde gegen den amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger DJK Kolbermoor 2:6 verloren. Drei Stunden haben sich die Badestädter gegen den übermächtigen Gegner gewehrt und die knapp 200 Fans in der Grundschulhalle bestens unterhalten.

Tischtennis: Driburg unterliegt Kolbermoor im Play-off-Halbfinale Fotostrecke

»Kolbermoor ist einfach stärker als wir. Doch wir haben uns nie aufgegeben, haben bis zum letzten Ball gekämpft«, beschreibt Teamchefin Nadine Bollmeier die Partie.

Die begann für die Gastgeber denkbar ungünstig. Beide Doppel gingen verloren und direkt im Anschluss auch noch beide Spitzeneinzel. 0:4 zur Pause: das war deutlich. »Wir sind trotzdem zurückgekommen«, lobt Bollmeier ihr Team. Dabei hatte sie großen Anteil daran, dass das Halbfinale nicht mit 0:6 verloren wurde. Als das Team schon 0;5 hinten lag, holte sie gegen eine kämpferisch aufgelegte Svetlana Ganina in fünf engen Sätzen den ersten Sieg für Driburg. Dieser Punkt war nicht nur Ergebniskosmetik, sondern sorgte auch dafür, dass das Spitzeneinzel am Nebentisch zwischen der Driburgerin Britt Eerland und Ex-Europameisterin Liu Jia nicht abgebrochen werden musste. Dieses Einzel war neben Bollmeiers Sieg der Höhepunkt der Partie. Eerland stellte sich blendend auf die Österreicherin ein, geriet nach gewonnenem ersten Satz zwar mit 1:2 ins Hintertreffen, behielt aber einen kühlen Kopf und siegte schließlich in fünf Durchgängen. Das war die erste Niederlage, die Liu Jia seit ihrem Wechsel nach Kolbermoor im Einzel einstecken musste.

Es war schließlich einer der drei Ex-Driburgerinnen im Meisterteam vorbehalten, den Erfolg perfekt zu machen. Kristin Lang machte in vier Sätzen gegen Sarah DeNutte den Sack zu.

»Das 2:0 in den Doppeln war ein schönes Polster. Danach kamen beide Spitzeneinzel. Trotz der 4:0-Fürhugn war es ein enges Spiel«, analysiert Kolbermoors Coach Michael Fuchs. Seinem Team reicht zum Finaleinzug im Rückspiel am Freitag nun ein Remis. »Wir werden die Partie trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen«, kündigt Fuchs an.

Wollen die Driburgerinnen wie zuletzt vor 19 Jahren noch ins Endspiel einziehen, müssen sie am Freitag in Kolbermoor gewinnen und im Anschluss auch das dann nötig werdende dritte Halbfinale erfolgreich gestalten. »Wir werden erneut kämpfen und alles versuchen«, verspricht Nadine Bollmeier.

Die TuS-Statistik

TuS Bad Driburg - DJK Kolbermoor 2:6 Nadine Bollmeier/Sophia Klee - Sabine Winter/Kristin Lang 0:3, Sarah DeNutte/Britt Eerland - Liu Jia/Katharina Michajlova 1:3, Eerland - Lang 2:3, DeNutte - Liu Jia 0:3, Bollmeier - Ganina 3:2, Klee - Winter 0:3, Eerland - Liu Jia 3:2, DeNutte - Lang 1:3.