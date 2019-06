Kreis Höxter (WB/kas/fel/syn). Start in die Aufstiegsrunden zu den Junioren-Bezirksligen. Die C-Juniorenkicker des TuS Bad Driburg, die D-Junioren der JSG Borgentreich/Bühne sowie die B-Juniorinnen des SV Ottbergen/Bruchhausen sind jeweils in der Fremde gefordert. Die A-Junioren der JSG Bellersen sowie die B-Junioren des TuS Bad Driburg haben zum Auftakt spielfrei und beginnen Mittwoch, 19. Juni, jeweils mit Heimspielen.

C-Junioren-Aufstiegsrunde: FC Preußen Espelkamp – TuS Bad Driburg. Die Vorfreude auf die Aufstiegsspiele steigt bei den Youngstern des TuS Bad Driburg. Souverän setzte sich das Team von Trainer Christian Stein in der Meisterrunde durch und holte in zehn Spielen neun Siege. Der C-Juniorenmeister will mehr. Bei einem Beachsoccer-Turnier hat sich der TuS in Cuxhaven vorbereitet. Das Team ist eingeschworen. 14 Siege und 14 Spielen sowie ein Torverhältnis von 116:9 – die Bilanz der Preußen ist ebenfalls beeindruckend. »Gleich zu Beginn treffen wir wahrscheinlich auf die stärkste Mannschaft in der Gruppe«, ordnet Stein die Ausgangslage ein. »Auf der anderen Seite sind wir gut vorbereitet und selbstbewusst«, weiß der TuS-Coach um sehr motivierte Akteure. Es gibt keine Ausfälle beim TuS. Die 14 TuS-Akteure wollen mit einer achtbaren Leistung und nach Möglichkeit mit einem Sieg starten. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15 Uhr im Sportpark Mittwald in Espelkamp.

Borgentreich rutscht rein

D-Junioren-Aufstiegsrunde: Westfalia Soest II - JSG Borgentreich/Bühne. Erst durch einen 1:0-Sieg im Entscheidungsspiel gegen die punktgleiche JSG Kollerbeck qualifizierte sich Borgentreich/Bühne für die Aufstiegsrunde. Kreismeister Germete/Wormeln verzichtete auf die Teilnahme. »Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir die Aufstiegsrunde spielen dürfen. Ich sehe uns daher auch eher als Außenseiter an«, sagt Trainer Stefan Gabriel. Allerdings werde sein Team alles geben, um möglichst viele Zähler zu sammeln. Die Borgentreicher starten an diesem Samstag ab 13.30 Uhr bei Westfalia Soest, dessen D1 bereits in der Bezirksliga spielt. »Ich kenne unseren Gegner gar nicht. Wir freuen uns aber auf das Spiel«, betont Gabriel. Im ersten Heimspiel empfängt sein Team am Dienstag den vermeintlichen Gruppenfavoriten aus Neheim.

Start in Asemissen

B-Juniorinnen-Aufstiegsrunde: TuS Asemiss en – SV Ottbergen/Bruchhausen. Der Meister des Kreises Höxter tritt an diesem Sonntag beim Meister der Kreisliga Lemgo an. »Asemissen hat 14 Saisonspiele bestritten und alle 14 gewonnen«, stellt SVOB-Trainer Benjamin Petermichl damit schon heraus, welch starkes Team auf seine Schützlinge wartet. Weitere Informationen habe er nicht besorgt. Der SVOB legte ebenfalls eine Spielzeit mit blütenweißer Weste hin. Ohne Punktverlust marschierte Ottbergen/B. durch die Kreisliga. »Wir werden mit 18 Spielerinnen nach Leopoldshöhe reisen«, bringt der Übungsleiter die volle Kapelle. Anpfiff ist an diesem Sonntag um 11 Uhr auf dem Kunstrasen des Sportzentrum Greste in Leopoldshöhe.