Da ist der Pott: Martina Mettig (rechts) und Nadine Sillus präsentieren den EM-Pokal in Luxemburg.

Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das ist toller Erfolg für die Bad Driburger Tischtennisspielerin Martina Mettig: Sie ist in Luxemburg beim 64. internationalen Europaturnier der Finanzverwaltung mit der deutschen Mannschaft Europameisterin geworden.

»Das war ein super Erlebnis. Es waren fünf Nationen am Start. Neben uns noch Ungarn, Frankreich, Österreich und Luxemburg«, berichtet die 43-Jährige, die in der kommenden Saison mit dem TuS Bad Driburg II in der Verbandsliga aufschlagen wird.

In Luxemburg wurde der Tischtennis-Wettbewerb als Mixed-Mannschaft ausgetragen. »Zwei Männer und zwei Frauen waren in jedem Team. Es gab jeweils neun Partien, darunter ein Mixed«, berichtet Martina Mettig. Für das Team Deutschland waren neben der Bad Driburgerin noch Zweitligaspielerin Nadine Sillus sowie Moritz Voss und Martin Schlicht nominiert. Das deutsche Team gewann alle vier Gruppenspiele. Gegen Österreich gab es mit 8:1 den deutlichsten Sieg, gegen Ungarn siegte Deutschland 6:3 und gegen Luxemburg und Frankreich jeweils hauchdünn mit 5:4. Dabei war die Partie gegen die Franzosen ein echtes Finale, da auch sie vorher alle Gruppenspiele gewonnen hatten. »Mit dem 5:4 waren wir Europameister«, jubelte Mettig mit ihren Teamkolleginnen.

Eine zweite Medaille gab es für sie noch dazu: In der Nationenwertung aller Sportarten belegte Deutschland den Bronze-Rang hinter Ungarn und Gastgeber Luxemburg. Die deutschen Tennisspieler waren ebenfalls Europameister geworden. Die Schachspieler steuerten eine dritten und die Fußballer einen fünften Platz zur Nationenwertung bei.

»Zum Abschluss gab es einen Nationenabend mit DJ und Fünf-Gänge-Menü plus Siegerehrung. Außerdem haben wir auf einer Stadtführung auch Luxemburg kennengelernt«, berichtet Martina Mettig von einem rundrum gelungenen Event.

Im kommenden Jahr wird das Europaturnier in Schwäbisch Gmünd ausgetragen. Dann will Martina Mettig, die mit der westfälischen Auswahl auch Deutsche Meisterin der Finanzämter ist, wieder mit von der Partie sein.