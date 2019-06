Von Katharina Schulte

»Nach den ersten zehn Minuten haben wir es sehr gut gemacht. Die Chancenverwertung passte«, resümierte TuS-Trainer Christian Stein. Bis zur 15. Minute dauerte es, ehe die Kurstädter zum ersten Torabschluss kamen: Jannik Dürrfeld hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und den Ball auf Cedric Sanders weitergeleitet. Sanders scheiterte freistehend. In der 21. Minute machte es Fabio Mirabile besser und traf nach Ballgewinn im Halbfeld zum 1:0. 180 Sekunden vor der Halbzeitpause gewann der laufstarke Björn Mikus den Ball im Mittelfeld. Mikus steckte durch auf Jannik Dürrfeld, der leitete weiter auf Mirabile. Der Offensivmann ließ sich nicht zweimal bitten und beförderte den Ball per Flachschuss zum 2:0 ins untere Toreck.

Starker Auftritt

In der zweiten Halbzeit knüpften die Blau-Gelben nahtlos am ihren guten Leistungen an. Die Gastgeber spielten weiter nach vorne und setzten dabei immer wieder ihren schnellen linken Flügelspieler Jannik Dürrfeld in Szene – so auch in der 59. Minute: Nach der Balleroberung durch Cedric Sanders an der Mittellinie schickte dieser Dürrfeld die Linie entlang, der wiederum den gegnerischen Torwart ausspielte und den Ball zum 3:0-Endstand ins lange Eck einschob.

TuS-Trainer Christian Stein freute sich über den zweiten Sieg im zweiten Spiel: »Meiner Mannschaft kann ich erneut ein großes Kompliment machen. Der Erfolg ist aufgrund der guten Einstellung und des Fußballvortrags verdient. Eidinghausen/Werste kam im gesamten Spiele nicht zu einer Torchance.«

Weiter geht es für die TuS-Kicker bereits Samstag, 22. Juni, mit dem Auswärtsspiel bei der JSG Oerlinghausen/Lipperreihe.

TuS Bad Driburg: Müller – Loermann, Dürrfeld, Stolte (65. Böhner), Sanders, Beumling (50. Breker), Mirabile (45. Mügge), Wiediger, Stöver, Mikus, Lammers