Der vorzeitige Aufstieg ist verpasst. Den Ehrentreffer erzielte Cedric Sanders in der 68. Minute. Aufgrund der Niederlage und dem Sieg von Löhne/Obernbeck im Parallelspiel wird es am letzten Spieltag spannend.

Zu weit weg

»In der ersten Halbzeit haben wir nicht unser bestes Spiel gezeigt. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen und standen teilweise zu weit weg von den Gegenspielern«, analysierte TuS-Trainer Christian Stein. Jannik Dürrfeld vergab in der fünften Minute die Führungsmöglichkeit. ­Allerdings scheiterte Dürrfeld am gegnerischen Torwart. Die kampfstarken Akteure der JSG Oerlinghausen/Lipperreihe setzten die TuS-Kicker früh unter Druck und schalteten in den Angriffsmodus. So passierte es, dass die Heimelf nach einem Ausrutscher von Driburgs Verteidiger Jannis Loermann das 1:0 erzielte. Zwei Zeigerumdrehungen später rettete Robin Lammers auf der Linie. Fortan bestimmte Oerlinghausen das Spiel. In der 14. Minute sahen die Driburger Verteidiger erneut nicht gut aus – der Gastgeber erhöhte auf 2:0. Nach schnellem Angriff nutzte Oerlinghausen seine dritte Chance zum dritten Tor – 0:3 aus TuS-Sicht zur Halbzeit.

In Durchgang zwei hatte Driburg zweimal mit Pfostentreffern sowie einem Lattentreffer Pech. Cedric Sanders erzielte zwei Minuten vor dem Abpfiff den Anschlusstreffer. Oerlinghausen machte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 den Deckel drauf. »Aufgrund des ersten Durchgangs geht die Niederlage in Ordnung«, so Driburgs Trainer Christian Stein.

TuS Bad Driburg: Müller – Breker, Loermann, Dürrfeld, Sanders, Beumling (45. Stolte), Mirabile (45. Mügge), Wiediger, Stöver (66. Böhner), Mikus, Lammers