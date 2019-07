Von Inge Stegnjajic

Nachdem Heidrun Holzinger im Winter Hallen-Bezirksmeisterin von OWL in der Damen 50-Klasse wurde, erspielte sie sich nun auch auf der roten Asche ihren ersten Titel auf Bezirksebene. Die 53-jährige Bad Driburgerin, die in der OWL-Liga Damen 40 für den TC Salzkotten aufschlägt, und kürzlich Vize-Kreismeisterin wurde, hatte keine leichte Auslosung erwischt. Sie meisterte aber alle Matches mit Bravour. Im ersten Spiel besiegte sie die an Position zwei gesetzte Gabriele Kickert vom Bielefelder TTC 6:4, 6:2. »Zu Beginn war meine Fehlerquote etwas zu hoch, da ich gern direkt auf den Punkt gehe. Aber im zweiten Satz lief es immer besser«, äußerte sich Heidrun Holzinger zufrieden. Die zweite Hürde war auch nicht leicht zu nehmen, denn die Driburgerin gewann gegen Marion Neesen (Elsen) 6:2, 7:6. »Obwohl ich im Tiebreak 1:5 zurücklag, war ich mir sicher, den Satz noch zu gewinnen und es gelang mir mit 8:6«, erzählte die Badestädterin. Im Finale trumpfte Heidrun Holzinger mit einem 6:4, 6:1-Sieg über Saskia Maas vom TC GW Paderborn auf, und die Freude war groß. Durch das erfolgreiche Abschneiden in Verl nahm die neue Bezirksmeisterin 450 LK-Punkte im Gepäck mit nach Hause und hat sich in diesem Jahr sich schon LK18 auf LK 14 verbessert.