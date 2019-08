Aufsteiger VfL Langeland will den Klassenerhalt mit vorne von links: Vincent Hölzel, Samuel Ghebremicael, Alexander Andreas, Saleh Sido Aedo, Paul Brunz, Aaron Paulig; Mitte von links: Jan Niklas Wallbraun, Julian Ewen, Robert Finnelly, Konstantin Dewenter, Julian Huneke; hinten von links: Matthias Dreier (Trainer), Sören Müller, Nils Niggemann, Sven Wolks, Joachim Schuster und Thomas Spier (Co-Trainer) Foto: Wolfgang Tilly

Von Wolfgang Tilly

Langeland (WB). Sie sehen sich als »Underdog« der Kreisliga B, freuen sich aber auf die neue Herausforderung und gehen das Unternehmen mit viel Euphorie an: Aufsteiger VfL Langeland will in der B-Liga den Klassenerhalt feiern.