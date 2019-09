Die heimischen Reiterinnen zeigen beim Dressurturnier in Bad Driburg starke Leistungen. Die Neuenheersenerin Irina Arens (links) holt mit Royal Diamond jeweils den vierten Platz in der L- und M-Dressur. Helena Bräkling vom RV Steinheim (rechts) wird in der L-Dressur mit Leonardo Zweite und mit Pearlayne Fünfte. Über die schönen Ritte auf der schmucken Driburger Anlage freut sich auch Ingrid Holdgrewe (Mitte), erste Vorsitzende des RV Bad Driburg. Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Bad Driburg (WB). Die heimischen Reiterinnen und Reiter zeigen beim Dressurturnier des RV Bad Driburg schöne Ritte. Die Neuenheerserin Irina Arens holt jeweils den vierten Platz in der L- und M-Dressur. Valerie Bröker aus Bödexen gewinnt die L-Dressur und platziert sich in der M-Dressur. In dieser wird Angelina Rosenkranz von der RSG Eggeland Alhausen als beste heimische Starterin Zweite.

Überschattet wurde das traditionelle Driburger Dressurturnier jedoch vom plötzlichen Tod des Steinheimers Johannes Günther. Deshalb legten Organisatoren, Reiter, Richter und Zuschauer während des Turniers eine Gedenkminute für den langjährigen zweiten Vorsitzenden des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg und über die Region hinaus geschätzten Pferdefreundes ein.

Dementsprechend emotional liefen die Ritte und Siegerehrungen beim Dressurturnier ab. Die Steinheimerin Helena Bräkling, die von Beginn an von Johannes Günther traininert und gefördert wurde, holte in der L-Dressur mit Leonardo den zweiten und mit Pearlayne den fünften Platz. Irina Arens aus Neuenheerse wurde beim Turnier vor der Haustür mit Royal Diamond jeweils Vierte in der L- und M-Dressur. »Für ganz vorne hat es nicht gereicht. Pferde sind keine Maschinen, aber mit den vierten Plätzen bin ich auch sehr zufrieden«, stellte die erfolgreiche Dressurreiterin heraus.

Einen guten Lauf mit ihrem Charming Hero hat Valerie Bröker vom RV Eschenbruch, die in Bad Driburg in der L-Dressur siegte. Die 31-Jährige betreibt in Bödexen ein Dressur-Ausbildungsstall. Mit ihrem Top-Pferd Coeur en sabot wurde die Dressurreiterin zudem Sechste in der M-Dressur. Bei diesem sportlichen Höhepunkt des Bad Driburger Dressurturniers kam Angelina Rosenkranz als beste heimische Reiterin mit ihrem Quantum Ray auf den zweiten Platz. »Mein Pferd war verletzt, von daher bin ich mit unserem Ritt sehr zufrieden. Der Trainingsaufbau hat lange gedauert«, freute sich die Reiterin der RSG Eggeland Alhausen. Auf Rang fünf in der anspruchsvollen M-Dressur platzierte sich zudem der Lauenfördener Heinz-Michael Schröder mit seinem Hennessy .

»Wir hatten ein starkes Nennungsergebnis. Aufgrund des schlechten Wetters hatten wir einige Ausfälle. Trotzdem hatten wir in den Prüfungen ein hohes Niveau«, fasste Ingrid Holdgrewe, Vorsitzende des Reitervereins Bad Driburg, zusammen. Der Verein hatte im Vorfeld das Turnierpaket der persönlichen Mitglieder der FN gewonnen und sich mit der Durchführung und Gestaltung des Dressurturniers erneut Bestnoten verdient.

Resultate:

Dressur-Resultate: A*-Dressur: 1. Heike Watermeyer, Bella Sun (RV Haarbrück) 7,7, 2. Skadi Stijohann, Cab (RFV Büren) 7,5, 3. Hanna Jacobi, Camillo (RV Brakel) 7,4, 3. Valerie Schuster, Lanfranco (RV Brakel) 7,4. A*-Dressur: 1. Valerie Schuster, Lanfranco (RV Brakel) 8,1, 2. Heike Watermeyer, Bella Sun (RV Haarbrück) 7,5, 3. Sabine Rabbermann, Rubika (RV Valdorf) 7,2. Kombinierte A-Dressur/A-Springen: 1 . Hanna Jacobi, Camillo (RV Brakel) 7,4, 2. Johanna Bente, Cocoa Island (RFV Eschenbruch) 6,9, 2. Yvonne Simon, Clown van Schotten (ZRFV Ostenland) 6,9. Dressurreiter L: 1. Chantal Upmeier, Quantilly (RV Oerlinghausen) 7,8, 2. Julia Stork, Hermes (RV Salzkotten) 7,2, 3. Jolyn Wunderlich, Siro (RV Büren) 6,8. L-Dressur Kandare: 1. Valerie Bröker, Charming Hero (RV Eschenbruch) 7,7, 2. Helena Bräkling, Leonardo (RV Steinheim) 7,3, 3. Andrea Garbe, Petchudo (RV Bevertal) 7,2. M*-Dressur: 1. Carla Wischerhoff, San Salvador (RV Oerlinghausen) 7,7, 2. Angelina Rosenkranz, Quantum Ray (RSG Eggeland Alhausen) 7,4, 3. Mona Klingenberg, Dulcinea (RFV Werne) 7,2.