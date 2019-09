Von Inge Stegnjajic

Bad Driburg (WB). Die Geschwister Lara und Julian Dürrfeld vom Gastgeber TC BW Bad Driburg machen das Rennen in den Königsklassen und sicheren sich die Einzelkreismeistertitel der Klassen U16/U18 in Bad Driburg. Es waren nur 33 Nachwuchsasse am Start, doch die lieferten tolle Spiele.