Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das Final-Four um die Deutsche Pokalmeisterschaft findet im Januar ohne den TuS Bad Driburg statt. In der Vorrunde in Berlin haben die Badestädter am Sonntag nur den zweiten Platz belegt und sind damit ausgeschieden. Aus der Driburger Gruppe hat sich der TSV Langstadt für das Halbfinale qualifiziert.

»Wir haben uns ganz gut verkauft. Es ist nicht schlimm, dass wir ausgeschieden sind«, fasste TuS-Manager Franz-Josef Lingens zusammen.

Dabei lief es zunächst gut. Gegen den Zweitligisten Reinickendorfer Füchse fuhren die Badestädterinnen, die ohne Spitzenspielerin Britt Eerland und ohne Routinier Nadine Bollmeier zur Pokal-Vorrunde gereist waren, einen überzeugenden Sieg ein. Die luxemburger Abo-Meisterin Sarah DeNutte holte ihre beiden Punkte und Neuzugang Yuki Tsutsui gestaltete ihre Premiere im TuS-Trikot mit einem Einzelsieg gegen Spitzenspielerin Karolin Mynarova ebenfalls erfolgreich. »Das war schon eine kleine Überraschung. Yuki hat sehr stark gespielt«, lobte Lingens die ehemalige deutsche Jugendnationalspielerin.

Da Langstadt zum Auftakt ebenfalls gegen die Füchse gewonnen hatte, kam es im direkten Duell der beiden Bundesligisten zum Spiel um den Einzug ins Halbfinale.

Dabei boten die Hessen mit der Mixed-WM-Dritten Petrissa Solja, der Vize-Afrikameisterin Dina Meshrif aus Ägypten und der deutschen Alena Lemmer ein schlagkräftiges Team auf. In dieser Formation waren der Vorjahres-Aufsteiger der Favorit – und spielte diese Position auch aus. Nachdem beide nominellen Spitzenspielerinnen ihre Partien zum Auftakt gewonnen hatten, stand es 1:1. Dem Match zwischen Driburgs Sophia Klee und Langstadts Dina Meshrif, immerhin die Nummer 42 der Weltrangliste, kam vorentscheidende Bedeutung zu. Die Ägypterin ging schnell in Führung, doch Klee fand immer besser in die Partie, holte auf und hätte ihre Gegnerin fast in den fünften Satz gezwungen, verlor aber 13:15.

»Sophia war sehr nah dran. Dann wäre es vermutlich zum abschließenden Doppel gekommen und da wäre alles möglich gewesen«, berichtete Lingens. Doch dazu kam es nicht mehr, da in der Folge Sarah DeNutte gegen Solja keine Überraschung parat hatte. Die 1:3-Niederlage war besiegelt.

»Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf die Bundesliga«, blickte Lingens voraus. Und da gibt es ein schnelles Wiedersehen. Zum Auftakt Ende September muss der TuS Bad Driburg nämlich nach Langstadt reisen.

Die TuS-Statistik: TuS Bad Driburg - Reinickendorfer Füchse 3:1 Sarah DeNutte - Sina Henning 3:0, Yuki Tsutsui - Karolin Mynarova 3:2, Sophia Klee - Katalin Jedtke 0:3, DeNutte Myranova 3:0. Driburg - TSV Langstadt 1:3 DeNutte - Alena Lemmer 3:1, Tsutsui - Petrissa Solja 0:3, Klee - Dina Meshref 1:3, DeNutte - Solja 0:3.