Der TuS Bad Driburg steht vor seiner 23. Bundesliga-Saison, davon sechs Jahre in der 2. Liga. Somit auf die 17. TuS-Spielzeit in der höchsten deutschen Spielklasse freuen sich von links Nadine Bollmeier, Sophia Klee, Manager Franz-Josef Lingens, Sarah DeNutte, Betreuer Jürgen Klee, Britt Eerland, Yuki Tsutsui und Coach Kevin Kösling. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Foto: Sylvia Rasche

Nicht in Keller rutschen

Ziel eins: Die Bundesliga. Erstmals seit drei Jahren gibt es keine Play-Off-Runde, dafür allerdings einen Abstiegskampf. Ab der Saison 2020/2021 soll die Liga auf acht Teams reduziert werden. Mindestens ein Verein muss sich also verabschieden. Möglicherweise trifft es auch zwei Teams, wenn der Zweitliga-Meister den Aufstieg wagt. »In den Abstiegskampf wollen wir auf keinen Fall rutschen«, sagt Bollmeier. Die Liga sei im Vergleich zum Vorjahr leistungsmäßig noch ein Stückchen näher zusammen gerückt. »Es gibt keine Mannschaft, gegen die wir einen sicheren Sieg einkalkulieren können«, sagt die dreifache Deutsche Doppelmeisterin.

Während alle fünf Spielerinnen einträchtig einen guten Mittelfeldplatz als Saisonziel nennen, geht Manager Franz-Josef Lingens einen Schritt weiter und liebäugelt wie im Vorjahr mit Platz drei. »Wir sind nicht böse, wenn er am Ende Recht behält«, lacht Sophia Klee. Die 16-Jährige geht bereits in ihre dritte Erstliga-Saison und hat im unteren Paarkreuz zuletzt eine starke Bilanz erzielt, die sie bestätigen und ausbauen möchte.

Duo im Quali-Stress

Ziel zwei: Die Olympia-Quali. Die beiden Driburger Spitzenspielerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte wollen in Japan 2020 dabei sein. Das ist für beide ein schwerer Weg, aber möglich. »Wir müssen den beiden die besten Möglichkeiten bieten, sich zu qualifizieren«, weiß Nadine Bollmeier um den Olympia-Traum ihrer Teamkolleginnen. Zum einen bietet die Bundesliga im Spitzenpaarkreuz regelmäßig Partien auf hohem Niveau, die beide brauchen, um ihre Form zu konservieren.

Die Stimmung im Team ist gut. Das hat sich auch bei ungewohnten Doppel-Konstellationen im ersten gemeinsamen Training nach der Sommerpause gezeigt. A-Lizenz-Trainerin Nadine Bollmeier (links) und Spitzenspielerin Britt Eerland spielen normalerweise nicht zusammen. Da das Team in der Saison rotieren wird, kommt es aber zwangsläufig zu neuen Kombinationen in der Doppel-Aufstellung. Foto: Sylvia Rasche

Allerdings gibt es Weltranglistenpunkte nur auf den internationalen Turnieren. Daher haben sich beide nur eine sehr kurze Sommerpause gegönnt, um schon früh weitere Punkte zu sammeln. »Die Team-Qualifikation findet im Januar statt. Dort werden neun der 16 Olympia-Plätze an die Nationen vergeben. Zudem muss man in der Einzel-Weltrangliste weit vorne sein, um die Chance zu wahren«, sagt Britt Eerland. Die niederländische Vizemeisterin war schon in Rio dabei und möchte erneut Olympia-Luft schnuppern.

Für die Luxemburger Meisterin Sarah DeNutte wäre Japan eine Premiere. »Ich stand 2016 für Rio auf Platz drei der Nachrückerliste. Aber diesmal wird es noch schwerer«, sagt die 27-Jährige.

Um beiden die Turnierstarts auf der World-Tour zu ermöglichen, hat Manager Franz-Josef Lingens ihnen Auszeiten in der Bundesliga zugesichert. »Wir werden diese Saison rotieren«, betont der Driburger Macher.

Jugend weiter im Blick

Ziel drei: Die Jugendförderung. Schon immer haben beim TuS Bad Driburg junge Talente die Chance bekommen, sich in der höchsten deutschen Spielklasse zu beweisen. Nadine Bollmeier war bei ihrem ersten Driburger Bundesliga-Einsatz 15 Jahre jung, die späteren Nationalspielerinnen Irene Ivancan und Kristin Silbereisen waren 17, Europameisterin Nina Mittelham wechselte mit 15 zum TuS. Aktuell sind die beiden amtierenden U18-Team-Europameisterinnen Sophia Klee (16) und Yuki Tsutsui (18) die »Küken« im Team. Klee hat sich in ihren beiden Driburger Jahren in der Liga kontinuierlich gesteigert und wichtige Punkte zum Erfolg beigetragen. Sie will diesen Weg fortsetzen und hat sich unter anderem mit dem griechischen Damen-Nationalmannschaft auf die Saison vorbereitet.

Neu dabei ist Yuki Tsutsui, die im Deutschen Tischtennis-Internat in Düsseldorf lebt und trainiert. Sie kommt vom Zweitligisten Neckarsulm unter die Iburg. »Ich möchte meine beste Leistung bringen, setze mich aber nicht unter Druck, sondern freue mich auf die 1. Liga. Das Team hat mich super aufgenommen«, sagt die gebürtige Hessin. »Es ist ein gutes Jahr, um zu lernen«, betont Nadine Bollmeier. Als nominelle Nummer fünf ist Tsutsui dabei nicht die Ersatzfrau, sondern fest im Rotationsprinzip eingeplant. »Ich kann doch kein junges Talent verpflichten und es dann auf die Bank setzen«, unterstreicht Franz-Josef Lingens, dass für ihn alle fünf Akteurinnen Stammspielerinnen sind.

So werden auch alle fünf zum ersten Heimspiel am 13. Oktober gegen Kolbermoor dabei sein. Das Unternehmen Mittelfeldplatz mit Jugendförderung und Olympia-Quali kann beginnen.