Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das ist ein Start nach Maß: Zum Saisonauftakt der Tischtennis-Bundesliga hat der TuS Bad Driburg überraschend 6:3 in Langstadt gewonnen. Am Sonntag folgte zudem eine Zitterpartie in Bingen mit Happy-End. Mit 4:0-Punkten steht das Team nun auch Platz drei der Bundesliga.

»Das war eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung«, freute sich Manager Franz-Josef Lingens nach dem Coup in Langstadt. Ein Schlüssel zum Erfolg war, dass beide Driburger Spitzenspielerin die mehrfache Afrikameisterin Dina Meshref besiegten. »Britt Eerland und Sarah DeNutte haben richtig stark gespielt«, lobte Lingens sein Duo, das auch gegen die Mixed-WM-Dritte, Petrissa Solja, nicht chancenlos war.

Im unteren Paarkreuz hatte Nadine Bollmeier zunächst zwei Sätze mit der langen Wettkampfpause zu kämpfen. »Dann war sie aber richtig im Spiel und hat noch souverän gewonnen«, berichtete Lingens. Sophia Klee setzte sich gegen die frühere Jugend-Nationalspielerin Alena Lemmer durch. Mit Bollmeiers zweitem Sieg des Tages war der Erfolg in trockenen Tüchern.

Doch noch in der Sporthalle in Langstadt hatte Franz-Josef Lingens den Blick wieder nach vorne gerichtet. »Gegen Bingen wird es nicht leichter«, mahnte er – und sollte Recht behalten. Schon traditionell liefern sich beide Teams enge Matches. Das war auch am Sonntag so, obwohl Driburg einen Blitz-Start erwischte und 5:0 in Führung ging. Dabei setzte sich unter anderem Sarah DeNutte gegen die U18-Weltranglistenerste Amy Wang durch. Sophia Klee hatte abermals in einem Krimi-Match gegen Damen-Nationalspielerin Wan Yuan die Nase knapp vorn. Doch Bingen kämpfte sich in die Partie zurück, holte Punkt um Punkt auf und kam bis zum 4:5 heran. Dabei spielte ihnen auch eine Hüftverletzung von Britt Eerland im zweiten Einzel in die Karten.

Jetzt lag alles an der Deutschen Jugendmeisterin Sophie Klee. Sie musste Italiens Einzelmeisterin Giorgia Piccolin besiegen, um Driburg zwei Punkte zu bescheren. Die 16-Jährige blieb trotz der großen Last völlig cool und machte in drei Sätzen das 6:4 perfekt. »Im zweiten Satz hat sie einen 7:10-Rückstand gedreht. Das ist einfach stark«, lobte Lingens und freut sich mit seinem Team jetzt auf das Topspiel zu Hause am 13. Oktober gegen Spitzenreiter DJK Kolbermoor.

Die TuS-Statistik

Langstadt - Driburg 3:6 Solja/Lemmer - Eerland /DeNutte 0:3, Meshref/Kämmerer - Bollmeier/Klee 3:1, Solja - DeNutte 3:2, Meshref - Eerland 0:3, Lemmer - Klee 0:3, Kämmerer - Bollmeier 2:3, Solja - Eerland 3:1, Meshref - DeNutte 2:3, Lemmer - Bollmeier 1:3 Bingen - Driburg 4:6 Mantz/Wan - Eerland/DeNutte 0:3, Piccolin/Tomanovska - Bollmeier/Klee 1:3, Wang - DeNutte 2:3, Mantz - Eerland 1:3, Wan - Klee 2:3, Piccolin - Bollmeier 3:1, Wang - Eerland 3:1, Mantz - DeNutte 3:1, Wan - Bollmeier 3:0, Piccolin - Klee 0:3