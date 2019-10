Von Sylvia Rasche

Mit 6:0-Punkten steht Driburg nun punktgleich mit dem amtierenden Meister TTC eastside Berlin an der Tabellenspitze. Dabei begann der Nachmittag so gar nicht nach dem Geschmack der Badestädter, die nach eigenem Bekunden als Außenseiter in die Partie gegangen waren. Die Doppelauslosung hätten sie sich anders gewünscht. Beide Duos fanden nie richtig ins Spiel, so dass Driburg schnell 0:2 hinten lag.

Foto: Sylvia Rasche

Doch dann zündeten alle vier Einzelspielerinnen den Turbo – und die Stimmung in der Halle nahm mehr und mehr an Fahrt auf. Sarah DeNutte schaffte gegen Doppel-Europameisterin Kristin Lang das erste Break zum 1:2. Am Nachbartisch entwickelte sich unterdessen eine intensive Partie der Marke Angriff gegen Abwehr. Driburgs Britt Eerland, der defensive Spielsysteme nicht so gut liegen, geriet gegen Ding Yaping 0:2 in Rückstand, bevor sie sich immer besser auf die ehemalige WM-Dritte im Doppel einstellte und schließlich in der Verlängerung des Entscheidungssatzes jubelnd die Arme in die Höhe riss. Das war der Ausgleich zur Pause.

»Da haben wir Lunte gerochen. Kolbermoor hatte eigentlich taktisch clever aufgestellt und die amerikanische Meisterin Lili Zhang rausgelassen, damit Ding Yaping oben spielen konnte. Aber Britt hat diese Rechnung mit ihrem starken Auftritt durchkreuzt«, analysierte Franz-Josef Lingens.

Im unteren Paarkreuz setzte der TuS-Manager auf die Jugend. Sophia Klee und Yuki Tsutsui durften ran – und zahlten das Vertrauen direkt in Punkten zurück. Klee setzte sich dabei im ewig jungen Duell gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Anastasia Bondareva durch. Ein wahres Feuerwerk brannte Neuzugang Tsutsui gegen die Ex-Driburgerin Svetlana Ganina ab. Die Frankfurterin mit japanischen Wurzeln gab sich abgeklärt und spielte sich gegen die erfahrene Ex-Europameisterin in einen regelrechten Rausch. Im vierten Satz hatte sie die ersten Matchbälle, doch Ganina bäumte sich mit all ihrer Erfahrung noch mal auf und erzwang den fünften Durchgang. Hier ging Tsutsui wieder in Führung und holte sich mit 11:8 den Sieg. »Mit diesem Punkt hätte ich nun wirklich nicht gerechnet«, gab Franz-Josef Lingens unumwunden zu.

Aus dem 0:2 nach den Doppeln war so nach der ersten Einzelrunde ein 4:2 für Driburg geworden. Ein Sieg fehlte noch zum Remis. Doch jetzt wollten die Gastgeber mehr. Von den Zuschauern immer wieder angetrieben, machten Britt Eerland und Sarah DeNutte den Sack in den beiden Spitzeneinzeln zu. Die Spielerinnen lagen sich in den Armen, die Welle schwappte durch die Halle. So hatten sie sich den Heimauftakt gegen einen der beiden großen Titelfavoriten nicht einmal erträumt.

Die TuS-Statistik

TuS Bad Driburg - DJK Kolbermoor 6:2 Eerland/DeNutte - Lang/Bondareva 1:3, Bollmeier/Klee - Ganina/Ding 1:3, Eerland - Ding 3:2, DeNutte - Lang 3:0, Klee - Bondareva 3:1, Tsutsui - Ganina 3:2, Eerland - Lang 3:1, DeNutte - Ding 3:1.