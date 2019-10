Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das ist eine neue Erfahrung für den TuS Bad Driburg: Im Heimspiel an diesem Samstag gegen Aufsteiger TSV Schwabhausen geht der heimische Tischtennis-Bundesligist erstmals in dieser Saison als Favorit ins Rennen.

»An dieser Rolle kommen wir nicht vorbei und sind auch bereit, sie anzunehmen«, sagt TuS-Manager Franz-Josef Lingens. Sein Team hat einen starken Start hingelegt und führt aktuell punktgleich mit dem großen Favoriten TTC Berlin die Tabelle an. »Es wäre natürlich schön, wenn wir noch einen Sieg nachlegen könnten und dann 8:0-Punkte auf dem Konto hätten. Aber wir müssen aufpassen«, blickt Lingens voraus und warnt gleichzeitig vor dem Aufsteiger.

Der hat sich vor der Saison nämlich mit Rückkehrerin erheblich verstärkt. Sabine Winter, in Schwabhausens Tischtennisabteilung einst groß geworden und mehrfache Europameisterin im Doppel, ist nach sieben Jahren aus Kolbermoor zu ihren Wurzeln zurück gekehrt und die neue Spitzenspielerin des TSV. »Sabine ist immer gefährlich. Unsere beiden Spitzenspielerinnen haben aber auch schon gegen sie gewonnen«, betont Franz-Josef Lingens und verspricht attraktive Topspiele der beiden Driburgerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte gegen die ehemalige Team-WM-Dritte.

An Position zwei bei den Gästen spielt die Kroatin Mateja Jeger. Im unteren Paarkreuz schlagen die Weißrussin Alina Nikitchanka und die deutsche Jugendnationalspielerin Laura Tiefenbrunner auf. »Von Position zwei bis vier müssten wir im Vorteil sein«, wagt Lingens eine Prognose.

Allerdings steht wie immer in dieser Saison erst kurzfristig fest, welche Driburgerin in den Einzeln pausieren wird. Im Doppel hält der TuS an den beiden bisherigen Formationen fest, auch wenn beide Duos zuletzt gegen Kolbermoor nicht überzeugen konnten. »Beide Paare passen gut zusammen, sind aber gegen Kolbermoor einfach nicht ins Spiel gekommen. Das passiert schon mal«, meint Lingens, möchte dieser Erfahrung am Samstag aber nicht erneut machen müssen. Zwar feierte sein Team gegen den Vizemeister aus Südbayern im Heimspiel einen Überraschungs-Erfolg, lag zuerst aber 0:2 zurück.

Gegen Schwabhausen, das übrigens in der Nähe von Kolbermoor liegt, soll möglichst schon in den Doppeln gepunktet werden, um in den Einzel nicht einem Rückstand nachlaufen zu müssen.

Die Gäste sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, mussten allerdings schon gegen beide Topfavoriten ran und haben sich zumindest im Derby gegen Kolbermoor beim 3:6 stark verkauft. »Ein Selbstläufer wird das nicht«, warnt Lingens.

In dieser Woche sind seine Spielerinnen international nicht gefordert und können sich daher ganz auf die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel konzentrieren.

Zuschauer-Info: Das Heimspiel findet schon am Samstag statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Sporthalle der Grundschule, Jahnstraße.