Das Driburger Spitzenpaarkreuz um Britt Eerland (links) und Sarah DeNutte (am Ball) hat alle vier Einzel gewonnen. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Der TuS Bad Driburg hat seinen zweiten Tabellenplatz in der Tischtennis-Bundesliga mit einem 6:4-Sieg gegen den TSV Schwabhausen gefestigt. Der Weg dorthin war allerdings extrem steinig. »Wir sind gestrauchelt, aber nicht gefallen«, fasste TuS-Manager Franz-Josef Lingens den hart erkämpften Sieg gegen den Aufsteiger zusammen.

Tischtennis-Bundesliga: TuS Bad Driburg holt vierten Sieg in Folge Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Dabei gab es schon vor dem ersten Aufschlag die erste Überraschung. Die Gäste reisten erstmals in dieser Saison mit ihrem kompletten Quintett, also auch mit der US-Nationalspielerin Chrystal Wang, an. »Damit hatten wir nicht gerechnet«, meinte Driburgs Spielertrainerin Nadine Bollmeier, die sich diesmal ganz auf die Rolle des Coaches konzentrierte, da sie wegen einer Zerrung selbst nicht spielen konnte.

Obwohl die Driburger nicht mit dieser TSV-Formation gerechnet hatten, waren sie vorbereitet. »Wir haben uns Videos von Wang angeschaut, da wir sie nicht so gut kannten«, so Bollmeier. Seit der ehemalige Damen-Bundestrainer Jörg Bitzigeio Sportdirektor des US-Verbandes war, schlagen gleich mehrere Amerikanerinnen in der Bundesliga auf.

Mit familiärer Unterstützung hat Britt Eerland groß aufgespielt. Erstmals waren auch ihre Großeltern in Driburg zu Gast. Foto: Sylvia Rasche Mit familiärer Unterstützung hat Britt Eerland groß aufgespielt. Erstmals waren auch ihre Großeltern in Driburg zu Gast. Foto: Sylvia Rasche

Durch den Ausfall Bollmeiers mussten die Driburger ihre eingespielten Doppel umstellen. Ausgerechnet das neu formierte Duo Sophia Klee und Yuki Tsutsui sorgte dafür, dass der TuS nicht in Rückstand geriet. Mit einem 1:1 ging es in die Einzel – und hier trumpfte vor allem das obere Paarkreuz kräftig auf. Die Niederländerin Britt Eerland, deren Großeltern erstmals in Bad Driburg als Zuschauer mit dabei waren, und die Luxemburgerin Sarah DeNutte liefen zu Topform auf. Beide setzten sich gegen die mehrfache Europameisterin Sabine Winter und gegen die US-Nationalspielerin Chrystal Wang durch. »Das war phantastisch«, lobte Nadine Bollmeier. Als »überragend« stufte Franz-Josef Lingens diese Auftritte ein.

Im unteren Paarkreuz musste Sophia Klee, die in dieser Saison bisher noch kein Einzel verloren hatte, Schwerstarbeit verrichten. Zwei Stunden stand die kontinuierlich in der Box, spielte in dieser Zeit zehn Sätze, um beide Matches hauchdünn zu verlieren. »Ich mache den Sack nicht zu«, meinte sie nach dem ersten verlorenen Fünf-Satz-Match gegen die weißrussische Abwehrspielerin Alina Nikitchanka selbstkritisch – und musste gleich weiterspielen. Auch die Partie gegen die Kroatin Mateja Jeger, die im bisherigen Saisonverlauf im oberen Paarkreuz aufgeschlagen hatte, ging über fünf Durchgänge. 9:11 im Entscheidungssatz zog die deutsche Jugendmeisterin den Kürzeren. Hätte sie gewonnen, wäre der Gesamtsieg in trockenen Tüchern gewesen.

Nervenstark: Yuki Tsutsui hat den Sieg im letzten Einzel des Tages perfekt gemacht. Foto: Sylvia Rasche Nervenstark: Yuki Tsutsui hat den Sieg im letzten Einzel des Tages perfekt gemacht. Foto: Sylvia Rasche

So musste Yuki Tsutsui noch einmal gegen die weißrussische Abwehrspezialistin ran und knackte den Defensivriegel. 3:0 setzte sie sich durch und machte damit den vierten Saisonsieg im vierten Spiel perfekt. »Das war sehr nervenstark«, hob Nadine Bollmeier hervor.

Manager Franz-Josef Lingens fiel ein Stein vom Herzen. »Es war das erwartet schwere Spiel, aber das Team hat es super gelöst«, jubelte er. Mit 8:0-Punkten dürfen sich die Driburger bis zum Auswärts-Doppelspieltag in drei Wochen auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Top-Favorit TTC Berlin sonnen.

Die TuS-Statistik

TuS Bad Driburg - TSV Schwabhausen 6:4 Britt Eerland/Sarah DeNutte - Sabine Winter/Mateja Jeger 0:3, Sophia Klee/Yuki Tsutsui - Laura Tiefenbrunner/Chrystal Wang 3:2, Eerland - Wang 3:0, DeNutte - Winter 3:0, Klee - Alina Nikitchanka 2:3, Tsutsui - Jeger 1:3, Eerland - Winter 3:0, DeNutte - Wang 3:1, Klee - Jeger 2:3, Tsutsui - Nikitchanka 3:0.