Dringenberg (WB/fas). Derbytiime in der Bezirksliga: Der SV Dringenberg empfängt heute Abend den VfR Borgentreich. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr im Burgstadion. Aktuell ist es ein Kellerduell. Punkte auf dem Weg nach oben müssen her.

Die Ausgangslage vor dem Nachholspiel: Der SVD ist mit 14 Punkten aus zwölf Spielen Viertletzter. Der VfR hat als Elfter 17 Punkte auf dem Konto. Die Burgherren haben die vergangenen beiden Spiele gewonnen. Vorher gab es zwei Unentschieden. Mit dem 6:1 am vergangenen Sonntag gegen Schlusslicht TSC Steinheim haben die Dringenberger die Abstiegszone verlassen. Gegen den VfR Borgentreich soll dieser Positivtrend fortgeführt werden. Mit einem Heimsieg wollen die Dringenberger nach Punkten mit den Orgelstädtern gleichziehen. »Den VfR Borgentreich konnte ich in dieser Saison noch nicht unter die Lupe nehmen. Dennoch haben sie nicht ohne Grund bereits 17 Punkte auf der Habenseite. Wir wollen das in den vergangenen Wochen gewonnene Selbstvertrauen mit in das Derby nehmen. Weitere drei Punkte sollen her. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen. Es wird ein hartes Stück Arbeit«, betont SVD-Coach Sven Schmidt. Die zuletzt verletzten Spieler des SV Dringenberg trainieren wieder. Schmidt hat die Qual der Wahl.

Bei den Borgentreichern ist die personelle Lage auf der anderen Seite angespannt. Trainer Frank Kleine-Horst weiß um einige angeschlagene Spieler: »Bei uns stehen einige Fragezeichen hinter den Namen der Anfangsformation.« Aus den vergangenen drei Spielen haben die Borgentreicher vier Punkte geholt. Mit einem Dreier würde das Team auf Rang sieben springen. »Der SV Dringenberg ist nach dem schwachen Saisonstart wieder in der Spur. Der Lauf in den vergangenen Wochen ist schon beeindruckend. Die Qualität haben sie eh in ihren Reihen. Der SVD spielt aktuell wieder top auf. Wir müssen kämpfen und sehr konzentriert sein. Ansonsten haben wir in Dringenberg gegen diesen Gegner keine Chance. Zunächst einmal gilt es, den Abstand von drei Punkten zu wahren«, sagt Kleine-Horst. WB-Tipp: 3:1