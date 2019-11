Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Die Tischtennis-Frauen des TuS Bad Driburg träumen von einem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Abomeister TTC Berlin. Doch vor der Kür steht die Pflicht – und die hat es mit der Auswärtsdoppelschicht an diesem Wochenende in sich.

An diesem Samstag beim TV Busenbach und am Sonntag beim SV Böblingen müssen die Driburgerinnen im besten Fall zwei Siege einfahren, dann stünde dem Gipfeltreffen in eigener Halle gegen den großen Favoriten nichts mehr im Weg.

»Selbst, wenn es drei Punkte aus dem beiden Spielen würden, wären wir vorübergehend Tabellenführer, weil Berlin an diesem Wochenende spielfrei hat«, sagt TuS-Manager Franz-Josef Lingens.

Gegen Busenbach mit der Ex-Driburgerin Jessica Göbel und der ehemaligen Deutschen Einzelmeisterin Tanja Krämer im Spitzenpaarkreuz taten sich die Driburgerinnen in der Vergangenheit oft schwer. Im unteren Paarkreuz bieten die Badener mit der Belgierin Lisa Lung eine aktuelle Nationalspielerin auf. Dazu kommt Hessenmeisterin Lea Grohman an Position vier. »Wir sind der Favorit, doch gerade die beiden Spitzenspielerinnen darf man nie unterschätzen«, weiß Lingens aus bisherigen Aufeinandertreffen.

Seine beiden Topspielerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte waren diese Woche bei den Austrian-Open in Linz im Einsatz, blieben allerdings im enorm stark besetzten World-Tour-Platinum-Turnier in der Qualifikation hängen. Nur drei gebürtige Europäerinnen schafften überhaupt den Sprung in die erste Hauptrunde.

Der Sonntag dürfte die noch schwerere Aufgabe für die Driburgerinnen bereit halten. Die Partie gegen den SV Böblingen findet in Calmbach statt. Der dortige Tischtennisverein feiert sein 60-jähriges Bestehen. Top-Event im Geburtstagsjahr ist das Bundesligaspiel zwischen Böblingen und Driburg. Seit Wochen rührt der TV Calmbach die Werbetrommel, hat auch Plätze für Einlaufkinder verlost. Da muss sich der TuS Bad Driburg auf eine volle Halle einstellen. »Wir freuen uns auf eine tolle Stimmung«, sagt Lingens.

Böblingen hat mit der Einzel-Europameisterin des Jahres 2000, Hongi Gotsch, eine absolute Top-Abwehrspielerin an Position eins. Hinter ihr klaffte im vergangenen Jahr eine große Lücke. Die ist nun gefüllt. Die Japanerin Mitsuki Yoshida ist als Nummer zwei zurück in Böblingen. Zudem hat Yang-Xu Yahua ihre langwierige Verletzung überwunden, so dass Ex-Jugendnationalspielerin Rosi Stähr sogar an Position vier rückt. »In dieser Formation ist Böblingen sehr stark. Da würde ich uns nicht als Favorit einstufen«, so Lingens. Mit Annett und Alexandra Kaufmann bieten die Böblingerinnen überdies zwei Youngsters auf.

Beim TuS Bad Driburg steht die Aufstellung für die Doppelschicht noch nicht ganz fest. »Nadine Bollmeier will erst vor Ort entscheiden, ob sie spielen kann«, berichtet Franz-Josef Lingens. Die Spielertrainerin musste schon im Heimspiel gegen Schwabhausen wegen einer Zerrung aussetzen und will kein Risiko eingehen.

Eine stressige Zeit liegt unterdessen vor Driburgs Sophia Klee. Die 16-Jährige ist diese Woche für die Jugend-Weltmeisterschaften Ende November in Thailand nominiert worden. Zwischen der TuS-Doppelschicht am Wochenende und der Abreise der Nationalmannschaft nach Asien muss die Gymnasiastin noch drei Klausuren schreiben. »Wenn Nadine Bollmeier fit ist, kann Sophia wenigstens ein Spiel aussetzen«, blickt Lingens auf das Wochenende.

Zuschauer-Info: Das Auswärtsspiel am Samstag in Busenbach beginnt um 18.30 Uhr. Am Sonntag spielt Driburg ab 15 Uhr in Calmbach gegen Böblingen. Beide Partien werden im Liveticker auf www.tischtennis.de übertragen.