Mark Schubel (links) will mit der B-Jugend der Spvg. Brakel das Titelabo auf den Kreispokalsieg am Samstag in Neuenheerse um ein Jahr verlängern. Foto: Jan-Hendrik Schrick

Von Felix Senftleben

Neuenheerse (WB). Vier Finals, viermal Brakel. Die Spvg 20. ist beim Kreisjugendendspieltag an diesem Samstag in Neuenheerse im Dauereinsatz – und zudem in allen vier Partien favorisiert. Gelingt der Vierfach-Erfolg oder können der SV Bökendorf, der TuS Bad Driburg oder die zweifach vertretene JSG Kollerbeck den Rot-Schwarzen ein Bein stellen?

A-Junioren: JSG Kollerbeck/Nieheim – Spvg 20 Brakel. »Wir hatten uns schon früh für die Meisterrunde qualifiziert und konnten den Fokus daher seit einigen Wochen auf dieses Spiel legen«, berichtet Marc Beineke, Trainer der JSG. »Wir sind der Außenseiter. Ich habe Hochachtung vor dem, was Brakel in der Jugend leistet«, lobt der Bredenborner, der selbst bereits in Brakel tätig war, die Jugendarbeit an der Nethe. Als Kreisligist sind seine Mannen der David gegen den Goliath aus der Landesliga. »Wir wollen den Aufwärtstrend, den wir durch den Sieg gegen Heide Paderborn eingeläutet haben, fortsetzen. Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Ich erwarte von allen Spielern vollen Einsatz. Wir freuen uns sehr auf dieses schöne Spiel«, sagt Spvg-Trainer Peter Wamser. Anstoß ist um 15.45 Uhr im Eggestadion.

B-Junioren: TuS Bad Driburg – Spvg 20 Brakel. Den Kur- und Badestädtern droht ein wichtiger Ausfall. »Unser Torwart ist angeschlagen«, zittert TuS-Trainer Christian Stein um seinen Schlussmann, »ich hoffe, dass er spielen kann.« Die Iburgkicker verspielten am Samstag die Herbstmeisterschaft in der Meisterrunde. Mit einem Zähler Rückstand auf Herbstmeister SV Höxter wurden die Stein-Mannen Dritter. »Mein Team besteht zu 80 Prozent aus Jungjahrgängen. Wir wollen unsere Abläufe beibehalten und diese Abläufe auch mit ins Spiel nehmen. Es bringt nichts, sich hinten reinzustellen«, geht Stein in die Offensive. »Wir wissen, was auf uns zu kommt. Wir wollen dieses Endspiel voller Stolz angehen. Unser Ziel ist die Titelverteidigung«, lässt Brakels Trainer Thorsten Kraut keinen Zweifel an den Ambitionen des Favoriten, der in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig den Pott geholt hat. Angepfiffen wird die Partie um 13.55 Uhr.

B-Juniorinnen: SV Bökendorf - Spvg 20 Brakel. Die einzige Altersklasse in der die Spvg noch kein Siegesabo hat. »In der Saisonvorbereitung hat Bökendorf unseren Ligakonkurrenten Phönix Höxter geschlagen. In zwei Ligaspielen haben sie zudem 43 Tore geschossen. Das beeindruckt«, weiß Spvg-Trainer Jürgen Menneke um die Stärke der Bökendorferinnen. »Unsere Mädels haben bisher in jedem Ligaspiel geliefert. Nun sind wir heiß auf das Endspiel und wollen den Pokal.« Brakel ist das Team der Stunde in der Bezirksliga. Die Nethekicker rangieren auf Platz zwei in Reichweite zu Primus DSC Arminia Bielefeld II. Der SVB ist aktuell Dritter der Kreisliga, hat aber im Gegensatz zur Konkurrenz erst zwei Spiele absolviert. »Brakel ist der klare Favorit. Wir sehen uns aber nicht chancenlos«, weiß SVB-Trainerin Lena Kuhlmann, »wenn die Motivation stimmt und die Mädels alles geben, werden wir mithalten können. Wir wissen, was sie können und haben vollstes Vertrauen in die Mädchen. Es wird sicher ein spannendes Spiel.« Im Halbfinale schaltete Brakel Titelverteidiger Phönix Höxter aus, so dass es in dieser Altersklasse in jedem Fall einen neuen Pokalsieger geben wird. Anstoß ist um 10 Uhr.

C-Junioren: JSG Kollerbeck – Spvg 20 Brakel. Der Herbstmeister aus der Kreisliga trifft auf den Tabellenführer der Landesliga. Ein ungleiches Duell bahnt sich an. Das weiß auch Bernd Herwing, Trainer des Herausforderers, der JSG Kollerbeck: »Brakel verfügt über eine große individuelle Klasse. Unser Ziel war das Erreichen des Endspiels, das haben wir geschafft. Wir rechnen uns natürlich keine großen Chancen aus. Zwischen uns und Brakel liegen zwei Spielklassen.« Der Übungsleiter setzt vielmehr auf die mannschaftliche Geschlossenheit. »Das Team spielt seit drei Jahren zusammen und kennt sich sehr gut«, hebt er hervor. »Wir sind stolz, als Tabellenführer der Landesliga in dieses Finale gehen zu können. Dennoch muss jedes Spiel erst mal gespielt werden«, betont Brakels Trainer Thorsten Kraut. Anstoß ist um 12.15 Uhr.