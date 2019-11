Von Sylvia Rasche

Zwar war der Tabellenzweite von der Papierform her als klarer Favorit ins Match gegangen, doch gegen Busenbach hatten sich die Driburgerinnen in der Vergangenheit schon oft schwer getan. So auch am Samstagabend.

»Dabei waren wir nicht schlecht. Busenbach hat es uns mit sehr starken Leistungen schwer gemacht«, fasste TuS-Manager Franz-Josef Lingens zusammen. Zwischenzeitlich, so räumte er nach dem Krimi-Abend mit Happy-End ein, habe er nicht mehr an einen Sieg geglaubt. Doch sein Team zeigte Moral und wurde schließlich belohnt.

Nach den Doppeln stand es 1:1. Britt Eerland und Sarah DeNutte hatten sich gegen die ehemaligen deutschen Nationalspielerinnen Tanja Krämer/Jessica Göbel in vier Sätzen behauptet. Im Spitzenpaarkreuz legte dann aber nur Britt Eerland doppelt nach. Sie gewann beide Einzel, während Sarah DeNutte beide Partien im Entscheidungssatz knapp abgab.

Den Unterschied machte das untere Paarkreuz. Sophia Klee siegte hier doppelt, gewann dabei erstmals überhaupt gegen die belgische Nationalspielerin Lisa Lung. Einen 0:2-Rückstand wandelte sie in einen 3:2-Erfolg um. »Das Spiel stand auf sehr hohem Niveau, Sophia hat sich immer weiter gesteigert«, berichtet Lingens. Das war die Führung zum 5:4 in der Gesamtwertung. Den Sack machte Neuzugang Yuki Tsutsui in vier Sätzen gegen Lea Grohmann zu. »Yuki hat sich reingekämpft und immer wieder selbst gepusht. Das war der Schlüssel zum Erfolg«, lobte Lingens die 18-Jährige.

Damit haben die Driburger nun wie Spitzenreiter Berlin 10:0-Punkte auf dem Konto. Ein Remis gegen Böblingen im zweiten Teil der Auswärts-Doppelschicht an diesem Sonntag würde somit zur Tabellenführung reichen, da die Hauptstädter spielfrei haben.

Die Partie beginnt am Sonntag um 15 Uhr in Calmbach.

Die TuS-Statistik

TV Busenbach - TuS Bad Driburg 4:6 Lisa Lung/Lea Grohmann - Sophia Klee/Yuki Tsutsui 3:1, Jessica Göbel/Tanja Krämer - Britt Eerland/Sarah DeNutte 1:3, Göbel - DeNutte 3:2, Krämer - Eerland 0:3, Lung - Tsutsui 3:0, Grohmann - Klee 2:3, Göbel - Eerland 1:3, Krämer - DeNutte 3:2, Lung - Klee 2:3, Grohmann - Tsutsui 1:3