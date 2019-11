Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Sieben Stunden harte Arbeit hat der TuS Bad Driburg auf seiner Südreise an diesem Wochenende verrichtet. Der Lohn: Die Badestädter sind nach dem 6:4 in Busenbach und dem 6:3 in Böblingen erstmals Spitzenreiter der Tischtennis-Bundesliga.

Beide Partien standen auf des Messers Schneide. Am Samstag in Busenbach ging TuS-Manager Franz-Josef Lingens nach eigenen Angaben zwischenzeitlich sogar von einer Niederlage aus. »Busenbach hat es uns richtig schwer gemacht. Aber unser Team hat große Moral gezeigt«, stellte er heraus.

Am Sonntag folgte der zweite Krimi vor vollem Haus in Calmbach gegen Böblingen. Wieder stand es 1:1 nach den Doppeln. In der ersten Einzelrunde bauten Eerland, Klee und Tsutsui den Vorsprung auf 4:2 auf. Doch es blieb spannend. DeNutte sicherte in ihrem zweiten Einzel das Remis ab. Sie holte gegen Mitsuki Yoshida einen 0:2-Rückstand auf. Den Siegpunkt steuerte Sophia Klee bei. Die Deutsche Jugendmeisterin präsentierte sich gegen Abwehrspielerin Rosi Stähr bärenstark und hat damit drei ihrer vier Einzel des Doppelspieltages gewonnen. »Das war von allen eine herausragende Leistung«, lobte Franz-Josef Lingens.

Jetzt freut sich der TuS Bad Driburg auf das Topspiel gegen den TTC Berlin am 30. November in eigener Halle. »Bis dahin wird Berlin zwar wieder an uns vorbeigezogen sein. Aber eine Woche dürfen wir den Platz an der Sonne genießen«, meinte Lingens. Driburg hat 12:0-Zähler auf dem Konto, Berlin 10:0, darf aber vor dem Gipfeltreffen noch einmal ran.

Die TuS-Statistik

SV Böblingen - TuS Bad Driburg 3:6 Yoshida/Kaufmann - Eerland/DeNutte 1:3, Gotsch/Stähr - Klee/Bollmeier 3:0, Gotsch - DeNutte 3:0, Yoshida - Eerland 1:3, Stähr - Tsutsui 1:3, Kaufmann - Klee 1:3, Gotsch - Eerland 3:0, Yoshida - DeNutte 2:3, Stähr - Klee 1:3.