Von Sylvia Rasche

Das Ticket dafür hat sie selbst maßgeblich mitgelöst. Bei den Jugend-Europameisterschaften im Juli in Ostrava holten sich die deutschen Mädchen überraschend die Goldmedaille. »Aus Europa sind nur drei Mannschaften im Team-Wettbewerb dabei. Es ist cool, dass wir es geschafft haben«, meint die 16-Jährige, die in dieser Woche noch drei Klausuren schreiben musste, bevor sie ihr Fehlstundenkontingent am Gymnasium in Kassel für die WM weiter ausbaut.

Die Lehrbücher sind bei den meisten Tischtennis-Terminen mit im Gepäck, so auch am vergangenen Wochenende bei der Bundesliga-Doppelschicht in Busenbach und Böblingen. »Natürlich ist es nach zwei Bundesligaspielen in zwei Tagen schwer, sich darauf zu konzentrieren. Aber es nützt ja nichts«, nimmt Sophia Klee die Belastung gelassen. Nachdem sie mit vier Einzelsiegen entscheidend zum Sprung des TuS Bad Driburg an die Tabellenspitze beigetragen hatte, nutzte sie die Rückfahrt für die Hausaufgaben.

Die deutschen Mädchen sind in Thailand an Position sechs gesetzt. »Es ist international immer sehr schwer, Prognosen abzugeben oder sich genaue Ziele zu setzen. Wir wollen aber versuchen, unsere Setzposition zu erfüllen«, betont Klee.

Ähnlich schätzt auch Richard Prause, Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbundes, die Situation ein. »Es wäre ein super Ergebnis, wenn unsere Mädchen-Mannschaft ins Viertelfinale vorstoßen könnte. Die Goldmedaille bei den Jugend-Europameisterschaften war eine große Überraschung, und wir sind vor allem auf die Duelle mit den Asiatinnen gespannt.«

Der Teamwettbewerb startet am kommenden Sonntag in Korat, etwa 250 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok. Nominiert sind für Deutschland neben der dreifachen Jugendmeisterin Sophia Klee Anastasia Bondareva aus Kolbermoor, Laura Tiefenbrunner aus Schwabhausen und Franziska Schreiner aus Hofstetten.

Zu Hause bleiben muss die zweite Driburger Jugend-Europameisterin, Yuki Tsutsui. »Ich finde sehr schade, dass wir nur mit vier Spielerinnen zur WM fahren dürfen. Wir waren ja alle fünf bei der EM dabei und haben den Titel zusammen gewonnen«, sagt Klee. Doch der Weltverband ITTF lässt nur jeweils ein Quartett pro Nation zu.

Nach der Mannschaftsmeisterschaft folgen Einzel, Doppel und Mixed. »Da ist es noch schwerer, sich ein bestimmtes Ziel zu setzen, weil sehr viel von der Auslosung abhängt«, betont die 16-Jährige. »Es geht in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln und unsere eigene Spielfähigkeit durch den Vergleich mit den Favoritinnen aus Asien weiter zu entwickeln. So werden wir auch sehen, wo ein sehr gut eingespieltes Doppel wie Sophia Klee/Anastasia Bondareva steht«, hat Richard Prause die weitere Entwicklung im Blick.

Mit ihrer WM-Premiere vor zwei Jahren in Italien verbindet Sophia Klee positive Erinnerungen. »Da habe ich ein gutes Turnier gespielt und freue mich jetzt auf meine zweite WM«, meint die Bundesligaspielerin, die in den vergangenen beiden Jahren einen großen Sprung nach vorne gemacht hat und aktuell mit 8:2-Siegen im unteren Paarkreuz Platz zwei der Rangliste einnimmt. Maßgeblichen Anteil an ihrer Leistungssteigerung hat Tobias Kirch. Der ehemalige hessische Landestrainer arbeitet seit fünf Jahren mit der Niestetalerin und reist aktuell eigens zweimal in der Woche aus Frankfurt zum Training nach Kassel.

Verpassen wird Sophia Klee wegen des WM-Auftritts übrigens das Topspiel der Bundesliga zwischen Driburg und Berlin am 30. November. »Wir rotieren diese Saison in Driburg, da wir glücklicherweise fünf Spielerinnen im Team sind. Vielleicht hätte ich auch ohne die WM gegen Berlin ausgesetzt, wäre dann aber in jedem Fall zum Anfeuern gerne dabei gewesen«, sagt Sophia Klee – und wird sicher auch in Thailand den einen oder anderen Blick auf den Liveticker werfen, um auch in der Ferne bestens informiert zu sein.