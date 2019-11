Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Es ist das Spiel des Jahres für den TuS Bad Driburg. Der Tischtennis-Bundesligist empfängt an diesem Samstag als Tabellenzweiter den Spitzenreiter TTC Berlin in der Grundschulhalle. Beide Mannschaften haben in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben.

Berlin souverän - Driburg mit Kraftakt

Und doch ist es ein Match mit unterschiedlichen Vorzeichen: »Wir sind der krasse Außenseiter, werden Berlin aber alles abverlangen«, sagt TuS-Manager Franz-Josef Lingens. Er und seine Spielerinnen sind »stolz, dass wir überhaupt so ein Topspiel in Driburg bestreiten dürfen.« Während Favorit Berlin erwartungsgemäß mit seinen 12:0 Zählern an der Tabellenspitze steht, ist diese Quote für den TuS Bad Driburg sehr überraschend. »Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir wollten eine gute Rolle spielen und uns erst mal nach unten absichern«, sagt Franz-Josef Lingens. Das ist gelungen – allerdings mit einem echten Kraftakt.

In jeder Partie mussten die Badestädterinnen an ihre Grenzen gehen und haben die Spiele oft nach Rückständen noch umgebogen. Berlins »knappste« Resultate sind dagegen zwei 6:1-Siege. »Daran sieht man schon den Unterschied«, weiß auch Lingens und hofft, »dass wir ein mehr Punkte einfahren können als die bisherigen Berliner Gegner.«

Gäste-Trainerin lobt den TuS

Für Berlins Trainerin Irina Palina spielen die knappen Driburger Siege keine Rolle. »Gewonnen ist gewonnen. Die Driburger haben das bisher sehr gut gemacht«, lobt sie den Gastgeber, räumt aber auch ein, »dass wir auf allen Positionen ein bisschen besser besetzt sind. Trotzdem müssen wir aufpassen und werden sehr gut vorbereitet sein, um den nächsten Sieg einzufahren.«

Die Hauptstädter müssen am Wochenende ein strammes Programm absolvieren. Am Freitag spielen sie in der Champions-League in eigener Halle gegen CP Lyssois Lille Métropole, haben den Einzug ins Viertfinale allerdings schon sicher. Am Samstag folgt das Topspiel in Driburg und am Sonntag noch die Heimaufgabe gegen die DJK Kolbermoor, in den vergangenen Jahren immer der Hauptkonkurrent um den Titel und aktuell Tabellendritter. »Wir hatten diese Dreier-Schichten schon ein paar Mal. Der zweite Tag war immer der schwerste«, sagt Irina Palina.

Lingens erwartet Berlins Top-Team

In welcher Formation der Spitzenreiter in Bad Driburg antritt, wollte die ehemalige russische Weltklassespielerin nicht verraten. Franz-Josef Lingens dagegen legt sich fest: »Berlin wird mit voller Kapelle anreisen«, ist er sich sicher.

Im Spitzenpaarkreuz würden demnach Einzel-Europameisterin Fu Yu aus Portugal und die deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona, Olympia-Teamsilbermedaillengewinnerin in Rio, aufschlagen. Im unteren Paarkreuz bietet Berlin mit der deutschen Einzelmeisterin Nina Mittelham, der mehrfachen ungarischen Europameisterin Gina Pota und der schwedischen Nationalspielerin Matilda Ekholm ein enorm starkes Trio auf, das allen anderen unteren Paarkreuzen der Liga weit überlegen ist.

Driburg muss auf Klee verzichten

Der TuS Bad Driburg stellt diesmal nur ein Quartett dagegen, da die amtierende deutsche Jugendmeisterin Sophia Klee mit der Nationalmannschaft bei der WM in Thailand im Einsatz ist. Im Spitzenpaarkreuz ruhen die Driburger Hoffnungen auf Britt Eerland und Sarah DeNutte. »Vielleicht können beide im Doppel einen Sieg einfahren oder im Einzel für eine Überraschung sorgen«, setzt Lingens auf eine starke Tagesform seine Top-Duos. Im unteren Paarkreuz ist Spielertrainerin Nadine Bollmeier nach ihrer Zerrung zwar im Training, aber noch nicht wieder bei 100 Prozent. Youngster Yuki Tsutsui darf auch gegen den Meister ihr Können zeigen und wird mit Bollmeier im Doppel antreten.

Der Driburger Vorteil im Topspiel: Als Außenseiter kann der TuS befreit aufspielen und wird seinen zweiten Tabellenplatz auch im Falle einer Niederlage verteidigen.

Zuschauer-Info: Das Spitzenspiel gegen Berlin beginnt an diesem Samstag um 16 Uhr in der Grundschulhalle, Jahnstraße.