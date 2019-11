Von Sylvia Rasche

Driburg unterliegt Berlin im Topspiel

Foto: Sylvia Rasche

Dass es zu diesen beiden Ehrenpunkten gegen den vierfachen Champions-League-Sieger kam, lag vor allem an Driburgs Spitzenspielerin Britt Eerland. Die Niederländerin präsentierte sich einmal mehr in Topform. „Britt hat enorm viel Selbstvertrauen. Das demonstriert sie auch am Tisch“, meinte Lingens. Im Doppel holten Eerland und Sarah DeNutte den ersten Punkt für Driburg in vier Sätzen. Auf der anderen Seite des Tisches standen dabei die amtierende Einzel-Europameisterin Yu Fu aus Portugal und die amtierende Doppel-Europameisterin Nina Mittelham. Doch Eerland und DeNutte harmonierten gut und ließen sich auch von zwei vergebenen Matchbällen im dritten Satz nicht vom Weg abbringen. Mit 11:8 im vierten Durchgang machen sie den Ausgleich zum 1:1 perfekt. Am Nebentisch hatten zuvor Nadine Bollmeier und Yuki Tsutsui in drei Sätzen verloren.

Im Spitzenpaarkreuz legte Britt Eerland direkt nach. „Das war eine herausragende Leistung“, lobte Lingens den 3:1-Erfolg gegen die mehrfache ungarische Europameisterin Gina Pota. Damit glich Eerland zum zweiten Mal an diesem Nachmittag aus. Im Parallelspiel hatte Sarah DeNutte große Probleme mit den Aufschlägen der Portugiesin Yu Fu. „Ich kam gar nicht ins Spiel“, meinte die Luxemburger Meisterin selbstkritisch.

2:2 zur Pause - das konnte sich sehen lassen. Zum ersten Mal in dieser Saison gingen die Berlinerinnen nicht mit einem 4:0-Vorsprung in die Pause!

Doch im zweiten Abschnitt machte der Favorit kurzen Prozess mit den Driburgerinnen und Sieg perfekt. Driburgs Spielertrainerin Nadine Bollmeier musste ihre Einzel schenken, da sich ihre vermeintliche Zerrung inzwischen sogar als Muskelfaserriss herausgestellt hatte und sie kein Risiko eingehen wollte. Yuki Tsutsui hielt gegen Nina Mittelham zwar zwei Sätze gut mit. Doch als die amtierende Deutsche Einzelmeisterin im dritten Durchgang richtig aufdrehte, war Driburgs U18-Team-Europameisterin chancenlos.

Sarah DeNutte kam auch gegen Gina Pota nicht ins Match. „Sarah kann viel besser spielen. Sie hat einfach einen schlechten Tag erwischt“, relativierte Bollmeier den Auftritt ihrer Teamkollegin. Eerland lieferte zwar auch im Duell der Topspielerinnen Yu Fu harte Gegenwehr, musste sich aber in vier Sätzen beugen.

„Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben“, fasste Berlins Trainerin Irina Palina zusammen. Eine Einschätzung, die die Driburger Verantwortlichen uneingeschränkt teilten. „Wir haben alles versucht. Die zwei Punkte sind zudem positiv zu bewerten“, meinte Nadine Bollmeier. Immerhin bleibt das Team trotz der Niederlage Tabellenzweiter und kann sich in letzten Hinrundenspiel in eigener Halle gegen Anröchte am Sonntag, 22. Dezember, die Vize-Halbzeitmeisterschaft sichern.

Die TuS-Statistik

TuS Bad Driburg - TTC Berlin 2:6 Britt Eerland/Sarah DeNutte - Yu Fu/Nina Mittelham 3:1, Nadine Bollmeier/Yuki Tsutsui - Gina Pota/Matilda Ekholm 0:3, Eerland - Pota 3:1, DeNutte - Fu 0:3, Bollmeier - Ekholm 0:3 o.k., Tsutsui - Mittelham 0:3, Eerland - Fu 1:3, DeNutte - Pota 0:3.