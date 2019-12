Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Noch ein Punkt fehlt Tischtennis-Bundesligist TuS Bad Driburg zur Vize-Herbstmeisterschaft. Doch auf solche Rechenspiele will sich Manager Franz-Josef Lingens im letzten Heimspiel des Jahres an diesem Sonntag gegen Anröchte nicht einlassen. „Wir wollen gewinnen“, stellt er heraus.

Papierform ist eindeutig

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Driburg ist als Zweiter hoher Favorit gegen das Schlusslicht. Allerdings kann die Papierform auch täuschen. Anröchte, im Vorjahr immerhin im Viertelfinale der Play-Off-Runde, stellt eigentlich ein starkes Team, ist mit sechs Akteurinnen gestartet. Mit der Ex-Driburgerin Shi Qi und der Polin Marta Golota sind aber gleich zwei fest eingeplante Frauen schwanger. Personalsorgen sind programmiert.

„Wenn Anröchte mit den vier noch verbliebenen Stammspielerinnen anreist, wird es trotz der Unterschiede in der Tabelle ein enges Match“, meint TuS-Manager Franz-Josef Lingens. In der Best-Formation hat der Driburger Sonntagsgegner gegen die TTG Bingen gewonnen.

Anröchte bietet drei Abwehrspielerinnen auf

Im Spitzenpaarkreuz werden alle vier Duelle das Prädikat „Angriff gegen Abwehr“ tragen. Anröchte bietet mit Wang Aimei und Neuzugang Yang Ting zwei Abwehrspezialistinnen gegen die Driburgerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte auf. „Das werden interessante Partien“, wirbt Lingens. An Position drei folgt mit der Ex-Driburgerin Jing Tian-Zörner Anröchtes dritte Abwehrspielerin. An Position vier spielt Sophia Klees „Entdeckerin“ und Jugendtrainerin Yang Henrich.

Wie Driburg aufstellen wird, steht noch nicht fest. „Bei uns sind alle fünf Spielerinnen an Bord, Wir entscheiden aber erst kurzfristig“, so Lingens. Das Quintett trifft sich bereits am Samstag, um eine schöne Tradition fortzusetzen: In der Goeken-Backstube backen die Spielerinnen Plätzchen, die am Sonntag an die Zuschauer in der Halle verteilt werden.

Bollmeier und Klee tauschen die Positionen

In der Rückrunde ergeben sich übrigens zwei personelle Änderungen: Nadine Bollmeier und Sophia Klee tauschen innerhalb des Teams die Plätze, so dass Klee als neue Nummer drei ins Rennen geht. Sie wird damit für ihre bisherigen 8:2-Saisonsiege belohnt. „Außerdem wird sie an Position drei öfter zwei Einzel spielen als an vier“, begründet Lingens.

Creemers verlässt den Verein

Verlassen hat den Verein die Niederländerin Linda van der Leur-Creemers. „Sie möchte in der Rückrunde ihrem Heimatverein in Wessem helfen“, erklärt Lingens. Als sechste Spielerin steht nun im Notfall noch Yan Su bereit.

Lingens will Team halten

Für die kommende Saison will Lingens sein Team nach Möglichkeit zusammenhalten. „Mit den beiden Profis im oberen Paarkreuz, den beiden Talenten unten und Nadine Bollmeier als ‘Mutter der Kompanie’ haben wir eine tolle Mannschaft, um die uns viele beneiden“, betont der Manager. Wie attraktiv der TuS sei, merke er auch an den Anfragen möglicher Neuzugänge. „Es haben sich schon mehrere Spielerinnen angeboten. Wenn es finanziell passt, möchte ich aber mit unserem Team weitermachen“, unterstreicht Lingens.

Erst einmal steht aber die Vize-Herbstmeisterschaft an diesem Sonntag in eigener Halle auf dem Programm. Und die ist gegen das Tabellen-Schlusslicht zum Greifen nah.

Zuschauer-Info: Das Heimspiel gegen den TTK Anröchte beginnt an diesem Sonntag um 14 Uhr in der Grundschulhalle Jahnstraße.