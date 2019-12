Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das ist der siebte Sieg im achten Saisonspiel: Der TuS Bad Driburg hat mit dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den TTK Anröchte vor knapp 200 Fans in der Grundschulturnhalle den zweiten Platz in der Tischtennis-Bundesliga untermauert.

Dabei trat Anröchte im OWL-Derby mit zwei Ersatzspielerinnen aus der Verbandsliga an. „In den Partien, die offen waren, haben wir gepunktet und damit an die starken Leistungen der Hinrunde angeknüpft“, freute sich TuS-Manager Franz-Josef Lingens über die überzeugende Vorstellung im Spitzenpaarkreuz.

TuS Bad Driburg ist Vize-Herbstmeister der Tischtennis-Bundesliga Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Die Zuschauer kamen gleich zum Auftakt im Doppel auf ihre Kosten. Die Driburgerinnen Britt Eerland und Sarah DeNutte gingen gegen Wang Aimei und Yang Henrich über die volle Distanz von fünf Sätzen. Im entscheidenden Durchgang lag das TuS-Duo schon 1:8 zurück, setzte danach alles auf die Karte Risiko und kam Punkt für Punkt heran. 13:11 hieß es nach einem vergebenen Matchball für die Driburgerinnen und damit 2:0 nach den Doppeln. Am Nebentisch hatten die TuS-Youngsters Sophia Klee und Yuki Tsutsui mit den beiden Verbandsligaspielerinnen Annika Kerkhoff und Julia Stellpflug, die im November das „kleine OWL-Derby“ gegen die Driburger zweite Mannschaft gewonnen hatten, keine Probleme und siegten 3:0.

In den beiden Spitzeneinzeln brachten Britt Eerland und Sarah DeNutte die Gastgeber mit 4:0 in Front – und sorgten damit bereits für die Vorentscheidung. Eerland hatte in drei Sätzen die Nase gegen Yang Henrich vorn. DeNutte lieferte sich mit Wang Aimei eine Partie über vier Durchgänge und brachte letzten schließlich mit 14:12 in der Verlängerung nach Hause. „Abwehr gegen Angriff ist immer interessant für die Zuschauer“, hob Lingens hervor.

Nach der Pause ging es dann schnell. Yuki Tsutsui und Sophia Klee steuerten die Zähler fünf und sechs gegen die beiden Ersatzspielerinnen bei.

„Das war ein guter Hinrundenabschluss. Wir freuen uns sehr über den zweiten Platz und wollen den in der Rückrunde verteidigen“, blickte Franz-Josef Lingens bereits nach vorn.

Ein positives Fazit zog auch Spitzenspielerin Britt Eerland. Die Niederländerin gehört mit starken 11:4-Siegen zu den besten Akteurinnen der gesamten Liga. „Mit Platz zwei nach der Hinrunde konnten wir nicht rechnen. Das ist ein tolles Resultat. Bei uns liegt ganz viel am Teamgeist. Der treibt uns voran, weil jede von uns bis zum letzten Punkt kämpft. Unser Motto ist: Keep fighting“, sagte die 25-Jährige, die sich in der Form ihres Lebens befindet.

Sarah DeNutte mit 8:7-Siegen im oberen Paarkreuz, Sophia Klee mit 9:2-Siegen an Position drei und Yuki Tsutsui mit der positiven Bilanz von 5:3 in ihrem ersten Bundesligajahr sorgten zudem für die starke Hinrunde. In der Rückrunde wird auch Teamchefin Nadine Bollmeier, die an einem langwierigen Muskelfaserriss laboriert, nicht nur als Coach, sondern auch als Spielerin wieder zur Verfügung stehen.

Das TuS-Stenogramm

TuS Bad Driburg - TTK Anröchte 6:0 Eerland/DeNutte - Wang/Yang 3:2, Klee/Tsutsui - Kerkhoff/Stellpflug 3:0, Eerland - Yang 3:0, DeNutte - Wang 3:1, Klee - Stellpflug 3:0, Tsutsui - Kerkhoff 3:0.