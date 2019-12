Herste/Paderborn (WB). Das ist ein enormer Vertrauensbeweis und bedeutet große Wertschätzung: Adrian Oeynhausen, herausragender Mittelfeldspieler in der U19 des SC Paderborn, wird mit Beginn der Wintervorbereitung in den Profikader des Fußball-Bundesligisten aufrücken. Das erst 17-jährige Talent aus Herste ist damit neben dem Warburger Sebastian Schonlau der zweite Spieler aus dem Kreis Höxter, der dem Profikader des SCP07 angehört.

Martin Przondziono, Geschäftsführer Sport beim SCP, stellt für seinen Verein heraus: „Wir haben den Vertrag mit Adrian bis zum 30. Juni 2022 mit der Option für ein weiteres Jahr verlängert. Der SCP hat damit ein großes Talent und weiteren Nachwuchsspieler langfristig an sich gebunden.“ Der Junge aus Herste gibt bei den A-Junioren des SCP den Takt an. Oeynhausen geht voran und findet die Lösungen im Spiel. Dabei gehört der Youngster noch zum Jung-Jahrgang. Das verdeutlicht, welches Potenzial in dem vielseitigen Kicker steckt. Die A-Junioren des SCP belegen in der Westfalenliga mit 25 Punkten und 32:14-Toren aus elf Spielen hinter Spitzenreiter Hombrucher SV (27 Punkte) und vor dem 1. FC Gievenbeck den zweiten Platz. Die SCP-Nachwuchsakteure wollen nach dem Abstieg zurück in die Bundesliga.

Kurz bei Borussia Dortmund

Oeynhausen spielt bereits seit der U12 beim SCP. In der U17 wechselte der filigrane Fußballer kurzfristig zu Borussia Dortmund und ging 2018 wieder zurück zum SC Paderborn. „Adrian Oeynhausen ist Ideen- und Taktgeber unserer U19. Die Mannschaft will unbedingt zurück in die A-Junioren-Bundesliga. Das Ziel steht beim Nachwuchs an erster Stelle“, betont Christoph Müller, Leiter des SCP-Nachwuchs-Leistungszentrums und fügt an. „In zahlreichen Trainingseinheiten bei den Profis hat uns Oeynhausen absolut überzeugt. Er kann der Dreh- und Angelpunkt im Spiel einer Mannschaft sein. Wir haben das Talent deshalb für einen langen Zeitraum an uns gebunden, um ihn möglichst optimal weiter ausbilden zu können”, erläutert wiederum Przondziono.

Großes Vertrauen

Seit einiger Zeit verfolgt der SCP07 mit der Etablierung einer übergeordneten Spielidee für alle Mannschaften das Ziel, die besonders talentierten Spieler aus der eigenen Jugend noch intensiver und gezielter zu fördern. “Wir haben eine deutlich größere Durchlässigkeit vom Nachwuchsbereich in den Profikader erreicht. Mit der langfristigen Vertragsverlängerung von Oeynhausen gehen wir in diesem Bereich den nächsten Schritt”, so Christoph Müller.

Adrian Oeynhausen will das Vertrauen des Vereins zurückzahlen und freut sich auf das erste Training mit den Profikickern am 2. Januar 2020.