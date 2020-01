Auf die richtige Strategie kommt es an: Die Driburgerinnen Britt Eerland (Mitte) und Sarah DeNutte (links) werden gegen Langstadt auf Spielerinnen treffen, die in der Weltrangliste vor ihnen stehen. Nadine Bollmeier (rechts) gibt Tipps in der Satzpause. Foto: Sylvia Rasche