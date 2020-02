Bad Driburg (WB/syn). Das ist ein weiterer großer Schritt Richtung Meisterschaft. Der TuS Bad Driburg hat das Topspiel in der Badminton-Bezirksklasse gegen den TV Paderborn mit 5:3 gewonnen. „Da Paderborn Tabellenzweiter ist, waren das zwei ganz wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg“, betont Jan Wiechers.

Zusammen mit seinem Bruder Magnus siegte er im ersten Doppel in zwei Sätzen. Das zweite Herren-Doppel gab es kampflos, da Paderborn nur mit drei Herren angetreten war. „Damit bleiben wir in den Herren-Doppeln in dieser Saison weiter ungeschlagen“, erklärt der Driburger.

Im Damen-Doppel ging der Zähler an die Gäste. Da aber in der Folge Kai Bönnighausen sein Einzel sicher gewann, führte Driburg zur Halbzeit mit 3:1 – und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Die Geschwister Anika und Sven Pfennings machten den Sieg mit ihren beiden Siegen im Einzel perfekt. „Beide haben souverän gewonnen“, lobt Wiechers seine jungen Teamkollegen.

Erst Anfang März geht es mit dem nächsten Meisterschaftsspiel in Ostenland weiter. Dann will der TuS Bad Driburg seine Siegesserie auf dem Weg zurück in die Bezirksliga fortsetzen.