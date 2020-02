Die Bad Driburgerin Kiara Nahen (Startnummer 694) hat bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg Platz zehn über 3000 Meter belegt. Foto: Ralf Görlitz

Von Sylvia Rasche

Bad Driburg/Neubrandenburg. Die Bad Driburgerin Kiara Nahen gehört zu den zehn besten 3000-Meter-Läuferinnen ihrer Altersklasse in Deutschland. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg lief sie im Trikot des LC Paderborn in die Top-10 – und war doch nicht ganz zufrieden.

„Ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft“, erklärt die Driburgerin am Tag nach dem Wettkampf. Das Rennen sei von Beginn an extrem schnell gewesen. „Ich habe versucht, mitzugehen. So war der letzte Kilometer doch sehr schwer“, fasst sie die 3000 Meter kurz und prägnant zusammen. Bei 10:09,43 Minuten überquerte sie die Ziellinie auf Platz zehn. „Meine Bestzeit ist gut zehn Sekunden schneller“, ordnet sie den Lauf ein.

Die schnellen 9:58,41 Minuten hatte sie erst im Januar bei den Offenen Westfälischen Meisterschaften der Frauen in Dortmund aufgestellt und war damit Dritte geworden. In ihrer Altersklasse, der U20, wies sie damit sie fünftschnellste Meldezeit bei den Deutschen Meisterschaften auf. In Neubrandenburg hätte diese Zeit zu Platz acht gereicht.

Die Qualifikationsnorm für die Jugend-DM hat Kiara Nahen übrigens nicht nur über 3000 Meter, sondern auch über die halbe Distanz geschafft. Mit der Meldezeit von 4:44.05 Minuten über 1500 Meter gehört sie ebenfalls zu den besten deutschen Nachwuchsläuferinnen. Diese Zeit hatte sie in Paderborn vor zwei Wochen sogar noch auf 4:39.29 Minuten verbessert. „Ich musste mich bei den Meisterschaften für eine der beide Strecken entscheiden, weil die Läufe zeitlich zu eng zusammen lagen. Die langen Strecken liegen mir eher“, berichtet die Bad Driburgerin, die im Vorjahr in der Deutschen U18-Bestenliste auf Platz zwei über zehn Kilometer lag.

Nun beginnt das Training für die Freiluftsaison, in der Kiara Nahen erneut die DM-Norm knacken möchte.