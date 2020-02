Von Sylvia Rasche

Und so schien auch die Musik nach dem 6:0-Sieg in der Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz nicht zufällig gewählt. „Stand up for the champions“, schallte es aus den Boxen, während sich die Spielerinnen der Gastgeber mit der „Welle“ bei ihren Fans bedankten.

Lingens lobt sein Team

„Berlin ist der Titel nicht mehr zu nehmen – aber das war er vorher eigentlich auch schon nicht“, fasste Driburgs Manager Franz-Josef Lingens zusammen. Allerdings war er vom Auftritt seiner Spielerinnen gegen den hohen Favoriten angetan. „Wir haben uns gut verkauft und tolle Ballwechsel geboten. Mehr war nicht zu erwarten.“

Berlin bietet bestes Quartett auf

Wie ernst die Berlinerinnen das Topspiel nahmen, machte die Aufstellung deutlich. Sie schickten ihr bestes Quartett um Einzel-Europameisterin Yu Fu ins Rennen. Sogar die Ex-Driburgerin Nina Mittelham war mit von der Partie. Sie hatte noch am Samstag in Budapest im Viertelfinale der Ungarn-Open gestanden und sich nach der Niederlage gegen die Weltanglistenneunte Kasumi Ishikawa im Eiltempo auf den Weg nach Berlin gemacht. Das zahlte sich aus: Mittelham besiegte wie im Hinspiel die Driburgerin Yuki Tsutsui in drei Sätzen und baut ihre persönliche Saisonbilanz in der Bundesliga auf 11:0-Siege aus! „Yuki hat aber auch nicht schlecht gespielt“, stärkte Lingens seiner Spielerin den Rücken.

Führung nach den Doppeln ausgebaut

Doch schon vorher in den Doppeln wurde deutlich, wer an diesem Nachmittag die Favoritenrolle inne hatte. Berlin ging 2:0 in Führung und baute diesen Vorsprung in der Folge Stück für Stück aus. Sarah DeNutte kam im Spitzeneinzel gegen die zweifache Deutsche Einzelmeisterin Shan Xiaona in die Nähe eines Satzgewinns. Zwei Durchgänge gab sie mit zwei Punkten Differenz ab. Am Nachbartisch wehrte sich Sophia Klee gegen die geballte Erfahrung der amtierenden Einzel-Europameisterin Yu Fu, die immerhin 25 Jahre älter ist als die Driburgerin!

Bollmeier liefert attraktives Match

Das attraktivste Einzel des Tages lieferte Nadine Bollmeier der schwedischen Nationalspielerin Matilda Ekholm. Im ersten Satz vergab die Driburgerin mehrere Satzbälle und unterlag 14:16. Den zweiten Satz gewann sie, um den Dritten wieder mit zwei Punkten Differenz zu verlieren. Im vierten Satz tütete die Schwedin den Gesamtsieg des alten und neuen Meisters ein.

Jetzt geht es um den Vizetitel

Der TTC Berlin kann sich nun ganz auf sein Halbfinale in der Champions League konzentrieren, während der TuS Bad Driburg in der Bundesliga um den Vizetitel kämpft. Es wäre nach 20 Jahre die zweite Deutsche Vizemeisterschaft für die Driburgerinnen. „Das ist unser großes Ziel. Daher war es auch richtig, dass wir unsere Nummer eins, Britt Eerland, geschont haben. Sie brauchte einfach mal eine Pause“, betonte Lingens.

Weiter geht es am Sonntag, 15. März, mit dem gegen den TV Busenbach.

Die TuS-Statistik

Berlin - Driburg 6:0 Shan Xiaona/Nina Mittelham - Sarah DeNutte/Yuki Tsutsui 3:1, Yu Fu/Matilda Ekholm - Nadine Bollmeier/Sophia Klee 3:0, Yu - Klee 3:0, Shan - DeNutte 3:0, Mittelham - Tsutsui 3:0, Ekholm - Bollmeier 3:1.