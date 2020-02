Von Rene Wenzel

Dringenberg (WB). Bei den Verantwortlichen des SV Dringenberg herrscht mit Blick auf die restliche Bezirksliga-Saison große Einigkeit: Vorsitzender Christian Rohe und Trainer Sven Schmidt betonen unisono: „Wir müssen erst einmal weiter fleißig punkten, um nicht wieder in den Abstiegskampf gezogen zu werden.“ Klappt das schnell, können wir unsere langfristigen Ziele in Angriff nehmen.“

Die Burgkicker überwintern mit 24 Punkten aus 18 Spielen auf dem elften Platz. „Wenn wir uns am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz wiederfinden, dann würde das sicher den bisherigen Saisonverlauf widerspiegeln und wäre unterm Strich auch vertretbar“, sagt SVD-Chef Rohe. Unter der Burg ist Zufriedenheit besonders in den ersten Monaten der neuen Saison oft ein Fremdwort gewesen. Bis zum elften Spieltag belegten die Blau-Gelben einem direkten Abstiegsplatz. „Zunächst lief es überhaupt nicht, danach hat sich eine unnötige Dynamik entwickelt, wodurch wir plötzlich weit unten standen“, blickt Rohe zurück.

Schmidt zunächst enttäuscht

Und das ist so auch für Coach Schmidt überhaupt nicht zu erwarten gewesen: „Der Start war eher schlecht. Wir sind in eine Tabellenregion geraten, in welcher der SVD seit Jahren nicht mehr angesiedelt war.“ Der erste richtige Befreiungsschlag ließ lange auf sich warten. Als Aufbaugegner kristallisierte sich der TSC Steinheim heraus: Nach dem 6:1-Erfolg gegen das Liga-Schlusslicht nahm der SVD etwas an Fahrt auf. Es folgten noch vor der Winterpause drei Siege gegen Borgentreich (1:0), den BV Bad Lippspringe (1:0) sowie den SC Borchen (5:1). Zudem blieb das torlose Remis bei Spitzenreiter SCV Neuenbeken in bester Erinnerung. Schmidt blickt zurück: „Da haben wir uns wieder gefangen und uns etwas befreit.“

Die Befreiung endete im Dezember vorerst mit Platz elf – der Kontakt zur oberen Tabellenhälfte ist da. Und die bis dato sehr ordentliche Wintervorbereitung verspricht auch nach dem 2:1 beim hessischen Gruppenligisten OSC Vellmar II weiter Besserung in der Bezirksliga. „Wir wollen die gute Form aus der Vorbereitung bestätigen. Die Formkurve soll weiter nach oben zeigen“, betont Schmidt, der als Coach beim SVD hoch im Kurs steht.

Gemeinsam stark

Die schweren Phasen zu Saisonbeginn haben sie gemeinsam gemeistert. Bei anderen Vereinen hätte man angesichts einer so ambitionierten Mannschaft vielleicht schon über Veränderungen nachgedacht – in Dringenberg nicht. „Wir können uns glücklich schätzen, Sven in unseren Reihen zu haben. Ich glaube, es gibt nicht viele Trainer in dieser Liga, die sich so viele Gedanken über ihre Mannschaft und den Verein machen. Er versucht immer das Beste herauszuholen, neue Wege zu gehen oder sich auch auf anderen Ebenen einzubringen“, lobt Rohe.

Mit stabilen Leistungen wollen die Blau-Gelben in der Tabelle noch einige Plätze gutmachen und den zweiten Saisonabschnitt gut abschließen. In Abstiegsgefahr dürfte die kompakte und talentierte Mannschaft nicht mehr geraten – der SVD-Kader ist stark besetzt. Die Kellerkinder können mit einem derartigen Potenzial nicht aufwarten. Der SV Dringenberg rüstet zudem bereits für die kommende Saison auf: Mit Viktor Schmidt (TuS Bad Driburg), Jannik Reinhardt (SV Bredenborn) und Sascha Unger (VfR Borgentreich) stehen bereits drei Sommer-Neuzugänge fest. Schmidt zum SVD-Weg: „Wir wollen jetzt nicht zehn Spieler aussortieren und zehn Neue holen. Wir wollen den Kader eindeutig verstärken, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Wir wollen hier wieder etwas erreichen. Dringenberg bietet den Spielern ein super Umfeld.“

Dinge verändern

Auch für Rohe geht es darum, „ein paar Dinge zu verändern“. Man wolle den eigenen Ansprüchen und dem hohen Einsatz aller Beteiligten noch mehr gerecht werden. „Will heißen, so wie wir aufgestellt sind, sollte ein Abstiegsplatz ein Fremdwort sein. Wir haben intern zwei Ziele definiert, die wir in den nächsten Jahren erreichen möchten“, sagt der SVD-Boss, der weiter ausführt: „Ziel Nummer eins hängt mit unserem 20. Jubiläum des Bezirksligaufstiegs im Jahr 2001 zusammen. Wir sind neben Brakel der einzige Verein aus dem Kreis Höxter, der seitdem immer überkreislich vertreten war. Wir wollen auf lange Sicht eine Topadresse im Kreis Höxter bleiben.“ Ziel Nummer zwei steht mit dem Ortsjubiläum von Dringenberg in Zusammenhang – im Jahr 2023 feiert der Ort seinen 700. Geburtstag. „Wir wollen bis dahin einen Generationswechsel vollzogen haben, der den SVD in Zukunft gut aufgestellt sieht. Das gilt für all unsere Mannschaften und Abteilungen. Letztlich wird der Erfolg eines Sportvereins auch immer an Titeln gemessen, die als Motivationsgrundlage für die ehrenamtliche Arbeit auch notwendig ist“, betont Rohe.

Titel beim und für den SV Dringenberg? Die Fußballer haben ein weiteres Ziel, die Rückkehr in die Landesliga darf es auf lange Sicht schon sein. Unter der Burg packen sie an und bereiten das Terrain für eine erfolgreiche Zukunft. In dieser Spielzeit soll es zunächst ein einstelliger Tabellenplatz sein.

Statistik und Trainer-Stichworte

Die meisten Einsätze: Tim Joshua Heisener (18 Spiele), Top-Torjäger: Patrick Stiewe (neun Tore)

Heimbilanz: vier Siege, ein Remis, drei Niederlagen (Platz zwölf)

Auswärtsbilanz: zwei Siege, fünf Remis, drei Niederlagen (Platz 13)

Höchster Sieg: 6:1 gegen den TSC Steinheim (27. Oktober)

Höchste Niederlage: 0:5 gegen den Post TSV Detmold (8. September)

Meister? „Neuenbeken und der SV Heide Paderborn sind die Favoriten.“

Ziel: „Wichtig ist, dass wir nach der Winterpause fleißig punkten.“

Herausragende Spieler: „Tim Heisener hat im ersten Jahr in unserer Ersten unheimlich stark gehalten und uns manchen Punkte gerettet. Abwehrspieler Lars Künemund hat sich zudem gut entwickelt. In vorderster Front spielt Patrick Stiewe konstant. Neun Tore hat er bereits erzielt.“