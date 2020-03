Sophia Klee, Nadine Bollmeier, Yuki Tsutsui (von links) und Co. haben am Wochenende spielfrei. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Der TuS Bad Driburg wird an diesem Sonntag nicht gegen den TV Busenbach in der Tischtennis-Bundesliga antreten. Der Deutsche Tischtennisbund hat alle Partien in seinem Verantwortungsbereich abgesagt.