Hengst ist 27 Jahre alt und hatte vor seinem Engagement bei seinem Heimatverein beim Landesligisten Spvg Brakel als Kapitän und Antreiber im Mittelfeld agiert. Damaliger Grund für den Schritt zurück war in erster Linie der anstehende Hausbau und damit die Tatsache, nicht mehr so viel Aufwand für den Fußball aufbringen zu können. Dieser ist nun abgeschlossen und der gelernte Bankkaufmann verspürt wieder den Reiz in einem überkreislichen Team angreifen zu wollen.

Entsprechend erfreut zeigt sich SVD-Trainer Sven Schmidt: „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit Alexander. Seine Persönlichkeit, sein Ehrgeiz und seine Erfahrung werden uns enorm helfen. Dazu passt er von seinem Charakter unheimlich gut in die Mannschaft und wird sich ganz sicher von Beginn an wohlfühlen.“

Und auch der zukünftige Burgkicker blickt schon gespannt voraus: „Ich freue mich total auf diese neue Herausforderung und darauf, mit einem der Topteams des Sportkreises im Sommer loszulegen. Der SVD war jahrelang ein unangenehmer und starker Gegner, davon jetzt ein Teil zu werden, hat sich sofort gut angefühlt. Zumal ich einen Großteil des Teams bereits gut kenne und weiß welche Qualität dort drin steck“, erklärt Alexander Hengst. Wie bereits berichtet, wird der bestehende Kader auch über den Sommer hinaus zusammenbleiben und nun mit Hengst noch einmal verstärkt.