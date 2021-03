Schon im Winter darauf ging es für die junge Bad Driburgerin, die damals noch Marie-Luise Bockelmann hieß und die 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Sankt Xaver besuchte, an den Rhein. „Ich bin zum ASV Köln gewechselt, habe plötzlich in einem eigenen Appartement gelebt, bin mit der Bahn zum Training gefahren und habe in Köln auch mein Abitur gemacht“, erzählt Marie-Luise Jansen – und schmunzelt. „Das ist alles so lange her. Wie in einem anderen Leben.“ Aus dem beschaulichen Bad Driburg und ihrer gewohnten Trainingsgruppe beim TV Jahn ging es in die Großstadt. Den Kontakt zu ihren alten Kollegen und ihrem Trainer Michael Gaentzsch hat sie allerdings gehalten – sogar bis heute. „Wir waren eine tolle Truppe und hatten immer viel Spaß. Michael hat uns alle parallel gefördert. Was das hieß, habe ich so richtig erst später in Köln und bei Bayer Leverkusen realisiert. Dort gab es eigene Trainer für jede Disziplin.