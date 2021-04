Bad Driburg -

Von Sylvia Rasche

Es wird ruhig sein an diesem Karsamstag am Maspernplatz in Paderborn. Kein Massenstart zum Osterlauf, keine Zuschauer an der Strecke. Stattdessen läuft jeder für sich. Als Botschafterin der neuen Osterlauf-Solo-Sportserie ist die Bad Driburgerin Laura Stuhldreyer mit dabei.