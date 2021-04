„Zusammenhalt ist das große Plus“

Die Saisonunterbrechung kam für die 24-Jährige und ihre Teamkolleginnen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der SVD hatte in der Landesliga einen starken Start hingelegt und führte die Tabelle nach den vier Spielen mit zehn Punkten sogar an. Aus der Unterbrechung wurde der Abbruch der Saison. Und zwar in doppelter Hinsicht: Viktoria Beller darf selber nicht mehr spielen und muss auch als Trainerin der Nachwuchs-Spielerinnen pausieren. Das aktuelle Landesliga-Team des SV Dringenberg (Nummer 18: Viktoria Beller, Nummer 2: Judith Beller) stand zum Saisonabbruch an der Tabellenspitze. Foto: privat Zusammen mit Teamkollegin Smilla Rasche hat sie vor Jahren ihre erste Jugendmannschaft übernommen und sich im SVD-Vorstand als Jugendwartin für die Belange der jungen Spielerinnen engagiert.