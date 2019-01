Herr Bonan, mit welcher Platzierung wollen Sie sich nach der Saison beim FC BW Weser verabschieden?

Heiko Bonan: Die Platzierung ist nicht entscheidend. Unterm Strich zählt nur der Klassenerhalt. Wir sind wie viele andere Teams in der Liga noch nicht aus dem Schneider. Bis auf die ersten sechs Mannschaften gibt aus meiner Sicht zehn Abstiegskandidaten. Wir gehören als Tabellenneunter zu diesem Kreis.

Wie sehen Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Bonan: Wir sind holprig und schlecht gestartet. Die Ausbeute und auch die Leistungen in den letzten drei Spielen des alten Jahres haben uns sehr gut getan. Zunächst gab es ein 2:1 gegen Türk Horn, ein 1:1 gegen das Spitzenteam SV Atteln und zum Abschluss den wichtigen 5:2-Sieg im Derby gegen den VfR Borgen­treich. Die sieben Punkte waren sehr wichtig. Wir sind bei 25 Zählern aus 19 Spielen gefordert. Der Klassenerhalt soll so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht werden.

Kreispokalfinale im Visier

Sie haben doch bestimmt noch ein weiteres Ziel?

Bonan: Es wäre super schön, wenn der FC BW Weser zum zweiten Mal in Folge das Kreispokalfinale erreichen würde. Allerdings stehen wir wie im Vorjahr mit dem SV Dringenberg vor einer ganz hohen Hürde. Diese beiden Mannschaften kennen sich bestens. Das Siegerteam würde im Endspiel wahrscheinlich auf den FC Nieheim treffen, der im Halbfinale gegen den FC Stahle Favorit ist. Ein Finale ist immer eine tolle Sache und wäre für mich nach drei schönen Jahren beim FC BW Weser ein Super-Abschluss. An erster Stelle steht allerdings eindeutig der Ligaverbleib – Klassenerhalt first. Mit dem will ich mich bei den Beverungern und Lauenfördern verabschieden. Die Bezirksliga ist für den Verein immens wichtig, denn als ­A-Ligist würde der FC BW Weser für Spieler nicht mehr so interessant sein. Zumal Beverungen und Lauenförde im Kreis Höxter nicht unbedingt in der geografischen Mitte angesiedelt sind.

Einstellung ist wichtig

Gibt es nun im Winter noch Verstärkungen?

Bonan : Nein, im Gegenteil. Stürmer Nico Trepschick wechselt zum SV Höxter. Da er seinen Polizeidienst in Bad Nenndorf ausübt, kann er den Aufwand für die Bezirksliga einfach nicht mehr betreiben. Bereits in der Hinrunde konnte Trepschick kaum trainieren. Es ist klar, dass es dann auf eine lange Saison gesehen an Substanz fehlt. Benjamin Koch studiert in Dortmund und wird kaum noch spielen. Der Kader ist kleiner geworden. Das sollte alle Spieler noch mehr anspornen. Eine gute Vorbereitung ist wichtig, denn wir starten bereits am 2. März beim SC Ostenland.

Wie oft wird in der Vorbereitung trainiert?

Bonan: Wir trainieren dreimal wöchentlich. An den Wochenenden sind Testspiele vorgesehen. Bisher haben wir Vorbereitungsspiele gegen Bad Driburg und den Warburger SV abgemacht.